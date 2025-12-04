PSG : Grosse tuile confirmée avant le choc contre le SRFC !

À deux jours de la réception du SRFC (Stade Rennais), le PSG a publié son point médical très attendu après sa défaite à Monaco. Luis Enrique va devoir se passer d’un indiscutable. Explications.

PSG : Lucas Chevalier forfait contre le Stade Rennais

Ce samedi, à 21 heures, le PSG accueille le Stade Rennais (SRFC) au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Après la défaite contre l’AS Monaco au stade Louis II (1-0), Luis Enrique a accordé quelques jours de repos à ses joueurs. Mais ce jeudi, le capitaine Marquinhos et ses partenaires ont retrouvé le chemin de l’entraînement au Campus PSG.

Lisez aussi : Après Monaco, le Paris SG respire mieux pour Lucas Chevalier

À voir

ASSE : Des forfaits contre Dunkerque, un retour en attaque

Pour l’occasion, le PSG a publié un point médical. Et ce dernier évoque notamment le cas d’Achraf Hakimi qui « poursuit son travail de rééducation individuel », de Lucas Chevalier qui « reste en soins » après le très violant tacle de Camara Lamine, milieu de terrain de l’AS Monaco, mais aussi de Lucas Beraldo qui « effectue un travail en salle suite à une surcharge au mollet gauche. »

Comme révélé par RMC Sport, le gardien de but du PSG ne s’est pas entraîné mercredi et reste donc incertain pour la réception du SRFC. Un casse-tête potentiel pour le staff parisien, déjà privé de plusieurs pièces majeures derrière. Le club n’a pas encore communiqué sur sa disponibilité, mais la prudence reste de mise. Le point médical du club de la capitale apporte toutefois une note plus positive.

Le retour de Désiré Doué se rapproche. Le récent Golden Boy est « en phase de reprise », signe encourageant pour le staff de Luis Enrique qui espère pouvoir réintégrer rapidement son numéro 14 dans le groupe. Par contre, pas de bouleversement concernant les latéraux.

À voir

Mercato FC Nantes : Lyon veut gâcher les plans de Kita !

Lisez aussi : PSG : Troublantes révélations sur Lucas Chevalier

Nuno Mendes « continue sa rééducation » et Achraf Hakimi poursuit « son travail de rééducation individuel. » Deux absences longue durée que le coach du PSG, Luis Enrique, va devoir gérer, mais dont le manque se fait toujours sentir dans l’animation offensive comme dans la densité des phases de transition.

Lire aussi sur le PSG

Mercato : Le PSG annonce un renfort exceptionnel au milieu !

Mercato : Ayyoub Bouaddi arrive au PSG, les détails du deal

À voir

LOSC-OM : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi !

Mercato PSG : Luis Campos traque un crack guinéen !