PSG : Kang-In Lee à Madrid, Akliouche au PSG ? Ça chauffe !

À une semaine de la fin du mercato estival, Kang-In Lee et Maghnes Akliouche pourraient être impliqués dans un tourbillon impliquant le PSG, l’AS Monaco et l’Atlético Madrid. Explications.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid insiste pour Kang-In Lee

Jusqu’au dernier jour du mercato estival, les choses devraient bouger au Paris Saint-Germain. S’il y a encore des indésirables, qui pourraient faire leurs valises, des arrivées ne sont pas non plus exclues. Surtout en cas de départ d’un joueur utilisé dans la rotation par Luis Enrique. Et tous les regards semblent se diriger vers Kang-In Lee.

À un an de la Coupe du Monde 2026, l’international sud-coréen souhaite avoir plus de temps de jeu afin d’arriver en pleine forme à cette compétition mondiale. Sous la pression populaire, notamment en raison de la grande inquiétude que suscite sa situation au PSG dans son pays, l’ancien milieu offensif de Majorque pourrait se laisser convaincre par un transfert chez un autre cador européen dans les derniers instants du mercato estival.

Surtout que l’Atlético Madrid insiste pour le rapatrier en Liga. D’après les informations de RMC Sport, le Paris SG serait vendeur, à condition de recevoir une offre qui se rapproche le plus possible de la valeur marchande du joueur de 24 ans, soit 25 millions d’euros.

Un montant que les Colchoneros pourraient facilement sortir pour récupérer Kang-In Lee. Pour autant, Luis Enrique aimerait voir débarquer un remplaçant au Sud-coréen avant de donner son aval pour son transfert. Ce qui pourrait relancer la piste menant à Maghnes Akliouche du côté de l’AS Monaco.

Maghnes Akliouche, successeur de Lee au Paris SG ?

Présent sur le plateau de L’After Foot, Fabrice Hawkins a confirmé qu’en cas d’offre satisfaisante, le PSG ne devrait pas retenir Kang-In Lee d’ici le 1er septembre et la clôture du mercato estival.

« Kang-In Lee, c’est vrai qu’il y a une volonté, pas de le mettre de côté, mais il a des offres. Aujourd’hui s’il y a un club qui pose ce que souhaite le Paris Saint-Germain, d’ailleurs ils n’ont pas dit exactement combien ils voulaient, Paris va le laisser partir. S’il se met d’accord avec un club, Paris ne le retiendra pas », a déclaré le journaliste sportif.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Namdong-gu pourrait quitter le Campus PSG et laisser la place à Maghnes Akliouche. En effet, le quotidien L’Équipe affirme que les dirigeants parisiens n’ont pas totalement renoncé au joueur de l’AS Monaco, mais attendent un départ dans leur secteur offensif avant de passer à l’action pour le recruter.

Si l’Atlético Madrid se met d’accord avec Lee, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi signeront rapidement un gros chèque pour contraindre l’ASM à vendre Akliouche. Affaire à suivre…