Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers la Grèce ?

Mostafa Mohamed pourrait quitter le FC Nantes bientôt. Une piste sérieuse se précise.

Mercato FC Nantes : Vers un départ de Mostafa Mohamed ?

Mostafa Mohamed pourrait bientôt quitter le FC Nantes. L’attaquant égyptien, sous contrat jusqu’en 2027, garde une place importante dans l’effectif, mais la situation évolue. Depuis l’ouverture du mercato, le club lui a accordé un bon de sortie. Plusieurs pistes ont circulé, notamment Trabzonspor ou encore Neom, sans succès. Le joueur, lui, reste attentif.

Âgé de 27 ans, Mohamed compte déjà 47 sélections et 13 buts avec l’Égypte. Son expérience attire. Selon L’Equipe, un nouveau prétendant se manifeste : le Panathinaïkos. Le club grec suivrait de près le buteur nantais et pourrait rapidement faire une proposition. Rien n’est encore acté, mais la piste devient sérieuse.

Pour les Canaris, le dossier doit être vite bouclé. Ils ne braderont toutefois pas leur attaquant. La direction réclamerait 10 millions d’euros. Une somme, qui reflète le poids de Mohamed dans l’effectif, mais aussi la valeur marchande du joueur. La balle est désormais dans le camp du Panathinaïkos. Si l’offre arrive, Nantes devra trancher. Le patron des Canaris, Waldemar Kita va accepter une vente qui permettrait d’alléger la masse salariale et de réinvestir. Le mercato nantais pourrait encore s’animer dans les prochains jours.