Mercato : L’OM en alerte, 75 M€ pour Greenwood !

Principal atout offensif de l’OM, Mason Greenwood n’est pas à l’abri d’un transfert en Espagne. L’Atlético Madrid se positionne déjà avec une offre colossale.

L’OM attaqué, l’Atlético Madrid prépare déjà une offre pour Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood va sans doute animer le prochain mercato. L’attaquant anglais enchaine de solides prestations à l’Olympique de Marseille. Il est déjà à 3 réalisations et 4 passes décisives en 9 apparitions cette saison. De telles performances attirent l’attention. L’Atlético Madrid se signale déjà.

Lire aussi : OM Mercato : Mason Greenwood à Madrid, c’est chaud !

À voir

MERCATO : Un gardien du PSG annonce la fin de sa carrière !

Le club de Diego Simeone souhaiterait faire de lui un élément clé de son attaque. Le média Fichajes le confirme, les Colchoneros préparent une offre pour convaincre l’OM de céder son buteur. Un montant de 75 millions d’euros est même évoqué. Une telle transaction aurait des implications spécifiques pour les Olympiens.

Au moment de l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM, Manchester United avait inclus une clause spéciale. Les Red Devils conserveraient près 40% des droits sur une revente du joueur. Ainsi, sur les 75 millions d’euros, l’OM ne percevrait qu’environ 45 millions d’euros. Le reste reviendrait logiquement aux Mancuniens.

La position ferme de la direction de l’Olympique de Marseille

Toutefois, rien n’est acté dans ce dossier. La direction de l’OM a clairement indiqué qu’elle n’envisageait aucun départ de Mason Greenwood lors du mercato hivernal. Même la situation pourrait évoluer d’ici la fin de la saison. Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia devront prendre une décision stratégique face à une future offre des Colchoneros.

Lire aussi : OM : Un énorme défi lancé à Greenwood après le Ballon d’Or

À voir

Bonne nouvelle à l’ASSE : Horneland récupère un milieu !

Pour l’heure, l’ailier droit de 24 ans se focalise sur sa saison à l’OM. Les Olympiens sont 2es de Ligue 1 après neuf journées. Ils espèrent mettre un terme à l’hégémonie du PSG et pourront compter sur Mason Greenwood dans la course au titre. Les hommes de Roberto De Zerbi sont déterminés, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.