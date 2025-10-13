PSG : Revirement inattendu pour le Parc des Princes ?

Un vent d’espoir souffle sur le Parc des Princes : le PSG pourrait finalement rester dans son stade mythique. Les Ultras parisiens y croient encore fermement.

PSG : L’annonce de Romain Mabille sur le Parc des Princes

À moins d’un an des élections municipales, le feuilleton du Parc des Princes refait surface avec intensité. Alors que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG étudient toujours les options de Massy et Poissy pour la construction d’un éventuel nouveau stade, les signaux récents laissent penser que la tendance pourrait s’inverser.

En tout cas, du côté des supporters, on y croit énormément. Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris, a assuré que le club de la capitale française ne souhait pas forcément quitter son enceinte mythique de la porte de Saint-Cloud.

« Au club, on me dit que la principale volonté est de rester au Parc des Princes. Pour les potentiels candidats à la Mairie, il est hors de question que le PSG se trouve en-dehors de Paris et qu’ils vont trouver une solution », a argumenté Romain Mabille sur Ici Paris Île-de-France. Le président du plus puissant groupe de supporters parisiens a ajouté : je ne dis pas que je n’ai pas d’inquiétude, mais quand je parle avec toutes les personnes, pour moi, on a plus de chances de rester au Parc des Princes que de partir. »

Une déclaration qui redonne le sourire aux fans du PSG, attachés à leur stade mythique. Le sort du Parc des Princes pourrait bien dépendre des urnes. Le feuilleton est désormais autant sportif que politique. La décision dépendra du prochain Maire de Paris : si une nouvelle majorité est élue, cela pourrait favoriser un accord. Le Paris Saint-Germain attend donc ce virage pour relancer le plan de modernisation du stade.

Car il est clair qu’Anne Hidalgo ne vendra pas, et son successeur au PSG Emmanuel Grégoire non plus. Avec les élections municipales qui approchent, le futur maire de Paris aura un rôle décisif dans ce dossier. Si la majorité municipale change, les négociations pourraient connaître un tournant favorable au PSG. Nasser Al-Khelaïfi attend donc ce moment pour relancer les discussions, convaincu qu’un compromis reste possible.

