Mercato Real Madrid : Man City fixe le tarif pour Rodri !

Priorité du Real Madrid depuis l’été passé, Rodri pourrait finalement quitter les rangs de Manchester City à l’issue de la saison en cours. Mais le club anglais ne compte pas brader son milieu de terrain espagnol.

Mercato : Le Real Madrid toujours intéressé par Rodri ?

Le Real Madrid prépare déjà le futur. D’après les informations de Defensa Central, les dirigeants madrilènes auraient déjà « plus ou moins » trouvé un accord pour récupérer Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, ainsi que Nico Paz, actuellement à Como, via sa clause libératoire fixée à 10 millions d’euros. Ces deux renforts restent toutefois soumis à la validation de Xabi Alonso, qui analyse encore son effectif dans ses premiers mois à la tête du Real Madrid.

Mais ce n’est pas tout. En effet, selon les informations de Los Pepes, la Maison-Blanche aurait déjà bouclé la signature de Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City serait attendu à Madrid l’été prochain, son transfert étant considéré comme « fermé. » Qu’à cela ne tienne. Les Citizens tiennent à leur métronome et n’entendent pas du tout le brader.

Florentino Pérez rêve depuis plusieurs mois de rapatrier l’international espagnol de 29 ans et d’en faire le nouveau taulier de l’entrejeu madrilène. De son côté, Defensa Central assure que le club entraîné par Pep Guardiola envisagerait de se séparer de Rodri l’été prochain s’il ne prolonge pas son contrat cette saison. L’enfant de Madrid sera alors à un an de la fin de son contrat et son prix devrait être abordable.

La même source indique que les Skyblues seraient prêts à écouter des offres autour de 65 millions d’euros. Un prix de départ étonnant pour un joueur de cette trempe, pourtant évalué à 110 millions d’euros sur Transfermarkt, mais qui s’explique avec sa situation contractuelle. Reste maintenant à voir si le Real Madrid jusqu’au bout dans cette affaire.