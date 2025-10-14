RC Lens : Florian Thauvin relance le débat, mais son rêve de Coupe du monde déjà compromis ?

Florian Thauvin a crevé l’écran pour son retour en Equipe de France. Buteur face à l’Azerbaïdjan (3-0) lors de la trêve internationale, l’ailier du RC Lens a rappelé qu’il restait un joueur capable à réaliser des d’éclairs de génie. Mais derrière cet exploit de classe mondiale, une question agite l’opinion les esprits de fans du RCL : Thauvin peut-il vraiment arracher une place pour la Coupe du monde 2026 ?

Un retour remarqué de Florian Thauvin, mais un avenir incertain

Six ans après son dernier match en équipe de France, Florian Thauvin a signé un come-back remarqué. Le superbe but du joueur du RC Lens a suffi à relancer la ferveur des supporters lensois et des fans des Bleus. Certains vont jusqu’à l’imaginer déjà dans la liste de Didier Deschamps pour les États-Unis.

Pourtant, à en croire plusieurs anciens internationaux, l’histoire pourrait être bien plus compliquée qu’elle ne parait pour le leader offensif du RCL.

Dugarry tempère l’emballement : « Il devra sortir une saison monstrueuse »

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a livré une analyse sans concession. « Déjà, il va falloir qu’il fasse une énorme saison, qu’il continue comme il le fait mais sur toute la durée. Il n’a marqué que deux buts depuis le début de saison, dans une équipe 8e du classement », rappelle l’ancien champion du monde 1998.

Pour Dugarry, l’enthousiasme autour de Thauvin doit rester mesuré : « Il doit redevenir un joueur régulier, décisif semaine après semaine. »

Une comparaison directe avec Paul Pogba

Le consultant sportif a même osé la comparaison avec Paul Pogba, symbole d’un retour marquant en sélection après des turbulences.

À voir

PSG : Revirement inattendu pour le Parc des Princes ?

« S’il avait une histoire à la Pogba, avec des titres et un statut fort en Bleu, la question se poserait différemment. Mais Thauvin, malgré sa connaissance du groupe France, reste un joueur de rotation, pas un titulaire naturel », estime Dugarry.

RC Lens : Thauvin, entre renaissance et défi à long terme

Revenu à un bon niveau avec le RC Lens, Florian Thauvin séduit par son envie de réaliser de belles choses et surtout par sa créativité. Sauf que dans un réservoir offensif français ultra-compétitif, la concurrence s’annonce très forte. Il va devoir lutter avec Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Nkunku, et d’autres prétendants tous aussi sérieux déjà installés dans le groupe.

Pour espérer un ticket vers 2026, le Lensois devra non seulement faire briller son club en maintenant une régularité exemplaire, mais aussi redevenir un homme clé de Ligue 1 en étant capable de faire basculer les grands matchs.