Mercato PSG : Endrick cet hiver ? Le Real fixe sa condition

Pour renforcer son secteur offensif, Luis Enrique aimerait voir débarquer Endrick au sein de l’effectif du PSG durant le mercato hivernal qui s’annonce. Pas forcément contre le départ de son attaquant brésilien, le Real Madrid a tout de même une condition à son éventuel changement d’air.

Mercato PSG : Luis Enrique en pince pour Endrick

Grandement touché par les blessures, notamment dans le secteur offensif ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain, privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, envisagerait sérieusement l’arrivée d’un ou deux éléments dans ce secteur de jeu durant le prochain mercato hivernal.

Dans cette optique, le média Defensa Central croit savoir que Luis Enrique apprécierait beaucoup le profil d’Endrick, barré au Real Madrid par une grosse concurrence. Depuis le début de la saison, l’international brésilien de 19 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Merengues.

À voir

Bonne nouvelle à l’ASSE : Horneland récupère un milieu !

Lisez aussi : Mercato OM : Coup de froid pour une arrivée d’Endrick !

Alors que la Coupe du Monde 2026 pointe à l’horizon, Endrick pourrait donc être intéressé par un départ en janvier afin d’obtenir du temps de jeu dans la seconde partie de saison. Le PSG aimerait profiter de cette ouverture pour attirer l’ancien prodige de Palmeiras. Mais le Real Madrid a un tout autre plan pour son numéro 9.

Le Real Madrid veut prêter, mais pas vendre Endrick

Après avoir dépensé 35 millions d’euros pour recruter Endrick à l’été 2024, le Real Madrid n’est pas forcément vendeur et privilégierait un prêt. Florentino Pérez et les décideurs madrilènes comptent sur l’enfant de Taguatinga pour l’avenir et souhaitent donc l’envoyer provisoirement dans un autre club afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu afin de revenir aguerri la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato : L’OM devancé, le gros coup Endrick en danger !

À voir

Mercato : L’OM en alerte, 75 M€ pour Greenwood !

À en croire Defensa Central, les dirigeants du Real Madrid ne compteraient en aucun cas vendre Endrick et seraient ouverts à l’idée de boucler un prêt sec exclusivement. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier, qui pourrait alimenter les prochaines semaines.