Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Diawara ?

La direction du FC Nantes flaire un joli coup à Lyon en cette fin de mercato estival. Mahamadou Diawara pourrait être la dernière recrue des Canaris cet été.

Mercato FC Nantes : Kita relance la piste Diawara

Le FC Nantes continue ses emplettes pendant ce mercato estival. La direction veut donner plus de solidité au milieu. Le patron du club nantais, Waldemar Kita et son fils Franck, cherchent des profils jeunes et prometteurs. Une ancienne piste revient sur la table. Après avoir ciblé Johann Lepenant, les Canaris se tournent à nouveau vers Lyon.

Le nom de Mahamadou Diawara circule avec insistance. Le joueur, en manque de temps de jeu à l’OL, avait déjà été approché l’hiver dernier. Sans succès. Nantes n’avait pas pu finaliser l’affaire. Aujourd’hui, la situation change. Prêté six mois au Havre, Diawara a prouvé. Quinze matchs disputés, dont six comme titulaire. Des prestations solides, utiles pour le maintien du HAC. Ce prêt a confirmé son potentiel.

De retour à Lyon, il retrouve la concurrence. Son avenir reste donc incertain. Et le FC Nantes veut saisir l’opportunité. Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été faite. Mais l’intérêt est bien réel. Le marché est ouvert. La valeur du joueur est estimée à 2,5 millions d’euros par Transfertmarkt. Une somme accessible pour un profil aussi jeune. Nantes espère cette fois aller au bout. Diawara pourrait devenir la prochaine recrue des Canaris.