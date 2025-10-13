Bonne nouvelle à l’ASSE : Horneland récupère un milieu !

Eirik Horneland voit l’infirme de l’ASSE se vider progressivement : le milieu de terrain Mahmoud Jaber est déjà de retour à l’entraînement. Il était pourtant jugé inapte par sa sélection.

Mahmoud Jaber, un retour plus tôt que prévu à l’ASSE

Entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland peut pousser un petit soupir de soulagement. L’état de santé de l’un de ses milieux de terrain est rassurant. En effet, Mahmoud Jaber a déjà fait son retour à l’ASSE durant cette trêve internationale. L’international israélien était en sélection pour participer éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège et l’Italie.

Lire aussi : ASSE : Une mauvaise nouvelle confirmée pour Mahmoud Jaber

À voir

MERCATO : Un gardien du PSG annonce la fin de sa carrière !

Toutefois, Mahmoud Jaber a été libéré par son équipe nationale, sans avoir disputé la moindre minute. La raison ? Le joueur de 26 ans est arrivé blessé. Il n’était pas à 100% de ses capacités. Le staff médical israélien a ainsi permis à Jaber de regagner le Forez plus tôt que prévu. Il est arrivé à l’ASSE et ‘est déjà remis au travail au Centre sportif Robert-Herbin.

Une option supplémentaire pour Eirik Horneland

Le site Evect rapporte que Mahmoud Jaber a effectué une session individuelle ce lundi, courant avec un préparateur physique en marge du groupe. Son retour précoce offre à Eirik Horneland l’espoir de le récupérer rapidement. Il pourrait être opérationnel pour le prochain match de l’ASSE contre Le Mans FC, ce samedi au Geoffroy-Guichard.

🔙 Mahmoud Jaber est de retour après sa blessure en séléction, et s'entraîne seul.



(@Site_Evect) pic.twitter.com/expZAIbybt — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 13, 2025

Lire aussi : ASSE : Blessé, une décision tombe pour Mahmoud Jaber

Eirik Horneland devrait faire le point sur son groupe 48 heures avant ce choc. Sachant que l’inquiétude pèse sur un autre cadre de l’équipe. Il est question Chico Lamba. Le défenseur central est sorti sur blessure lors du match contre Montpellier. Il est incertain pour la réception du Mans, tandis que Maxime Bernauer est suspendu. Ces absences oblige Eirik Horneland à revoir ses plans en défense.