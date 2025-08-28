Mercato : Le LOSC frappe fort, un nouvelle recrue débarque

Le LOSC vient d’accueillir une nouvelle recrue offensive en son sein. L’attaquant marocain Hamza Igamane a passé sa visite médicale avec succès.

Mercato LOSC : Hamza Igamane a signé, officialisation imminente

Un vent nouveau souffle dans le secteur offensif du LOSC. Le président Olivier Létang était très prudent sur le sujet. Mais les dirigeants lillois ont finalement réussi à conclure le transfert de Hamza Igamane. L’Equipe l’assure, l’attaquant marocain a validé sa visite médicale ce jeudi matin. Cette étape met ainsi un terme à une série de spéculations lancés ces derniers jours.

Le LOSC pourra bien compter Hamza Igamane dans ses rangs. Le buteur de 22 ans avait impressionné la saison dernière avec les Glasgow Rangers, où il a été auteur de 16 buts en 46 matchs. Le jeune joueur polyvalent devrait apporter de multiples solutions offensives à Bruno Genesio. Il est peut évoluer comme avant-centre aux côtés d’Olivier Giroud ou sur les ailes.

🏥 🇲🇦 Visite médicale en cours pour Hamza Igamane en vue de compléter son arrivée au LOSC.

💬 Officialisation prévue ce vendredi. #mercato #RangersFC pic.twitter.com/XpkoipiOQz — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2025

Le LOSC a mis la main à la poche pour cette opération. Un chèque de 10 millions d’euros est évoqué. Hamza Igamane aurait déjà signé un contrat de cinq ans avec les Dogues. L’officialisation de sa signature à Lille est prévue vendredi, trois avant la fermeture du mercato estival.