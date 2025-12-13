INFO Mercato: Un cadre du RC Lens pour sauver le FC Nantes ?

En difficulté en Ligue 1 (17e), le FC Nantes se bat pour éviter la relégation en fin de saison. Et cela pourrait passer un recrutement durant l’hiver. Un cadre du RC Lens serait ainsi dans le viseur des Canaris.

Mercato : Le FC Nantes pense à un attaquant du RC Lens

En quête de renforts au mercato hivernal, le FC Nantes songerait notamment à un attaquant du RC Lens. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants nantais seraient notamment intéressés par le renfort de Florian Sotoca. Utilisé seulement 67 minutes de jeu en Ligue 1, l’attaquant de 35 ans pourrait être intéressé par le challenge nantais.

Pour tenter de convaincre le joueur, les Canaris pourraient tenter un contrat de six mois prolongé automatiquement d’une prolongation en cas de maintient. Actuellement au Racing club Lens, Florian Sotoca sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Après avoir déjà cédé Deiver Machado en tant que joker, le RC Lens pourrait encore donner un coup de main au FC Nantes en vue de son maintien au terme de l’exercice en cours.

Une donnée qui pourrait peser dans les discussions à venir. À Lens depuis 2019, l’ancien avant-centre de Grenoble pourrait donc rejoindre son ancien coéquipier à la Beaujoire dans la seconde partie de saison. Sotoca, dont la valeur se situe autour de 5 millions d’euros, coche toutes les cases : expérience du haut niveau, polyvalence sur le front de l’attaque et capacité à encadrer un vestiaire en crise.

Pour un effectif en manque de repères et de leaders, l’arrivée d’un tel « cadre » pourrait peser lourd dans la course au maintien. Mais cette option ne convainc pas tous les Nantais. En effet, le suiveur du club Emmanuel Merceron a partagé sa vive inquiétude sur X : « Exactement ce que je disais hier soir : ça va empiler les mecs de 33, 34, 35 ans. L’excès des Waldemar Kita habituel. On leur a dit « prenez des joueurs d’expérience », ils foncent tête dans le guidon ». Et il n’est d’ailleurs pas le seul à être dubitatif.

