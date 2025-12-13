FC Metz – PSG: Coup dur de dernière minute pour Luis Enrique

À une heure du coup d’envoi du match de la 16e journée de Ligue 1 face au FC Metz, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une mauvaise nouvelle pour l’une de ses options offensives.

Senny Mayulu forfait de dernière minute pour FC Metz – PSG

Ce samedi, le Paris Saint-Germain (2e) affronte le FC Metz (18e) au Stade Saint-Symphorien dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1, à 19 heures. Juste avant l’annonce officielle des compositions des deux équipes, le quotidien Le Parisien annonce que Senny Mayulu est finalement absent à cause d’une maladie.

En effet, le polyvalent milieu de terrain parisien est touché par un virus et ne pourra pas tenir sa place sur le terrain. S’il a bien fait le déplacement en Lorraine avec le reste de l’équipe, le joueur de 19 ans va rester à l’hôtel. Senny Mayulu n’a donc pas fait le trajet avec ses partenaires en direction de l’enceinte messine.

Apprécié par son entraîneur Luis Enrique pour sa polyvalence, Senny Mayulu restait sur trois titularisations consécutives avec le Paris Saint-Germain, dont mercredi dernier en Ligue des Champions face à l’Athletic Bilbao (0-0). L’international espoir français avait également participé au récital du PSG contre le Stade Rennais (5-0) il y a une semaine, inscrivant un but et offrant une passe décisive au passage.

Une absence supplémentaire qui vient s’ajouter à celles d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, David Boly ou encore Noham Kamara. Gonçalo Ramos pourrait donc être titulaire pour cette rencontre.