Mercato : C’est confirmé, le PSG vise un crack de Bundesliga

Soucieux de poursuivre le rajeunissement de son effectif, le PSG serait positionné pour s’attacher les services d’un phénomène de Bundesliga. La porte serait ouverte pour cette opération, mais pas maintenant.

Mercato PSG : Luis Campos s’active pour une pépite de Cologne

Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, aurait prévu de recruter un nouvel ailier lors du prochain mercato d’hiver. En effet, des rumeurs circuleraient sur un possible départ de Bradley Barcola, mais il faut aussi pallier les récurrentes blessures d’Ousmane Dembélé. Dans cette optique, le PSG serait effectivement positionné pour attirer un pensionnaire de Bundesliga.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une première réponse pour Said El Mala

En effet, selon les dernières informations d’Ekrem Konur, Luis Campos viserait la signature de Said El Mala, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le FC Cologne. Considéré comme l’un des plus grands espoirs allemands, le joueur de 19 ans dispose d’une côte incroyable sur le marché des transferts, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich, Brighton et Tottenham étant également sur ses traces.

À voir

Mercato OL : Un sérieux concurrent pour Lyon sur Disasi

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues, Said El Mala pourrait donc être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. Toutefois, son club pencherait plus pour un transfert l’été prochain.

Le Paris SG prêt à caser sa tirelire pour Saïd El Mala ?

Le spécialiste mercato turc explique notamment que les dirigeants de Cologne sont conscients qu’il sera difficile de retenir Said El Mala encore longtemps. Toutefois, le club allemand allemand aimerait garder son jeune milieu offensif jusqu’à la fin de la saison.

Lisez aussi : Mercato PSG : Qui est Said El Mala, la nouvelle trouvaille de Campos

Mais il faudra mettre la main à la poche, puisqu’il faudra entre 50 et 60 millions d’euros pour espérer un accord pour le transfert de l’international allemand. Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.

Lire aussi sur le PSG

PSG Mercato : Upamecano se rapproche d’un départ du Bayern ?

À voir

INFO Mercato: Un cadre du RC Lens pour sauver le FC Nantes ?

PSG : Luis Enrique dévoile ses armes pour le voyage à Metz !

Mercato : Le PSG répond à Daniel Riolo pour Gonçalo Ramos !