Mercato OM: Une première offre de 25M€ tombe devant Longoria

Alors que son contrat se termine en juin 2028, un joueur important pourrait quitter les rangs de l’OM durant le mercato hivernal qui ouvre ses portes dans un peu plus de deux semaines. Une première offre serait déjà sur les bureaux de Pablo Longoria dans ce sens.

Mercato : L’Atletico Madrid s’active pour un défenseur de l’OM

Annoncé sur le départ cet hiver, Leonardo Balerdi pourrait faire l’objet d’une offre de 25 millions d’euros dans les jours à venir. Alors que son nom est régulièrement associé à des formations saoudiennes, le défenseur central marseillais pourrait finalement débarquer en Liga dans la seconde partie de saison. D’après les informations de Fichajes, le joueur de 26 ans intéresserait fortement l’Atletico Madrid.

L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, apprécierait le profil de l’international argentin. Le portail espagnol indique même que les dirigeants madrilènes auraient prévu de formuler une offre de 25 millions d’euros dès l’ouverture du mercato de janvier pour le capitaine de l’OM. Mais ce montant pourrait s’avérer insuffisante pour faire craquer la direction de l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi, c’est entre 30 et 40M€

Désormais indiscutable et taulier du groupe de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi était déclaré comme intransférable lors du dernier mercato estival. Seulement, les courtisans vont commencer à pointer à nouveau le bout de leur nez, à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Tout récemment, Al-Qadsiah a intensifié ses démarches pour tenter de recruter Balerdi pour le mois de janvier.

D’après Sky Sport, le club saoudien aurait prévu des réunions avec les représentants du joueur et les décideurs marseillais seraient au courant de cette offensive. Toujours selon la même source, si l’OM s’est officiellement positionné contre la vente de son numéro 5, ce dernier ne serait plus considéré comme intransférable.

En effet, « une offre agressive entre 30 et 40 M€ pourrait faire réfléchir la direction », indique Sky Sport. Ce dossier serait donc totalement incertain, malgré que Balerdi soit un joueur clé de Roberto De Zerbi. Le club a confiance en son capitaine et souhaiterait le conserver, mais l’aspect financier pourrait potentiellement prendre le pas sur le sportif, en cas d’offre importante.