INFO Mercato : Le PSG signe une Masterclass à 15M€ !

À cinq jours de la fermeture du mercato estival, le PSG est proche de finaliser une belle opération au milieu de terrain. Une affaire qui pourrait rapporter jusqu’à 15 millions d’euros au club de la capitale.

Mercato : Accord entre le PSG et la Real Sociedad

Revenu de son prêt à West Ham cet été, Carlos Soler s’apprête à quitter à nouveau les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les informations du journal de Fabrizio Romano, toutes les parties concernées ont trouvé un terrain d’entente dans ce dossier. Le PSG et la Real Sociedad ont trouvé un accord pour le transfert du joueur de 28 ans.

Lisez aussi : Mercato PSG : Direction l’Espagne pour Carlos Soler ?

Sous contrat à Paris jusqu’en juin 2027, l’ancien capitaine de Valence a dit oui au club de Saint-Sébastien pour un retour en Liga dès cette saison. Alors que les deux clubs ont accordé leur violon, Carlos Soler, qui était également sur les tablettes d’Everton, a, lui aussi, donné son aval pour un transfert au stade d’Anoeta. Et si le deal n’est pas remis en cause, sa formule pourrait finalement changer.

Carlos Soler finalement prêté à la Real Sociedad

En effet, le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi assure ce jeudi que l’opération Carlos Soler va finalement prendre la forme d’un prêt avec option d’achat, les dirigeants de la Real Sociedad n’étant pas certains de réunir assez rapidement les ressources nécessaires pour boucler un transfert sec avant la fin du mercato, lundi à 20 heures.

À voir

ASSE : L’équipe des Verts diminuée face à Grenoble Foot

Lisez aussi : Mercato PSG : Carlos Soler prêté à West Ham (Officiel) !

Le club entrainé par Sergio Francisco prendra en charge la totalité du salaire de Soler. De son côté, le PSG recevra un joli chèque de 15 millions d’euros au terme de la saison pour son numéro 28. Une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain. Après ce départ, Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, n’aura plus qu’à régler les cas de Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma et Marco Asensio.