LDC : Terrible tirage en vue pour l’OM, la peur grandit !

La qualification de l’OM pour les barrages de Ligue des champions est très proche. Mais un tirage cauchemardesque plane déjà sur Marseille.

Du lourd attend l’OM en barrages de Ligue des Champions

L’Olympique de Marseille a accompli une belle opération en Ligue des Champions. Grâce à sa victoire face à l’USG (2-3), l’OM est quasiment assuré de disputer les barrages. Les hommes de Roberto De Zerbi ont pris neuf points en six journées. Il leur suffit d’un nul lors des deux dernières journées pour terminer dans le Top 24.

Cette perspective réjouit les supporters phocéens. Mais voilà que la peur d’un tirage cauchemardesque secoue l’OM. La mission est désormais de finir le plus haut possible dans le classement en grappillant au moins quatre points supplémentaires.

Car se hisser vers la 10e place permettrait aux Olympiens d’affronter des adversaires plus ou moins abordables en barrages, comme le PSV Eindhoven ou Benfica Lisbonne. La situation est pour le moment loin d’être idéale.

Le spectre d’une élimination précoce par un cador plane

L’OM est actuellement 16e du classement et pourrait hériter de la Juventus (17e) ou de Galatasaray (18e). Mason Greenwood et ses coéquipiers ont intérêt à éviter les « grandes équipes » en milieu de tableau. Liverpool (9e), Chelsea (13e), le FC Barcelone (15e), et le Napoli (23e) figurent dans ce lot.

Les souvenirs de la saison passée ravivent l’inquiétude. L’AS Monaco et Brest, classés 17e et 18e, avaient hérité d’adversaires compliqués (Benfica et le PSG). Cela avait conduit à deux éliminations brutales à ce stade de la compétition.

L’OM devra donc bien négocier ces deux derniers matchs, contre Liverpool le 21 janvier avant de se déplacer à Bruges. De bons résultats optimiseraient ses chances lors du tirage au sort des barrages.

