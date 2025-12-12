Mercato OM : Une trahison de Greenwood se profile ?

L’excellente forme de Mason Greenwood à l’OM attise des convoitises. Au point où l’idée de le voir rejoindre un club plus huppé commence à prendre de l’ampleur.

Mason Greenwood le sait, son retour en Premier League est peu probable

Mason Greenwood est sans conteste le principal atout offensif de l’Olympique de Marseille. Il est un élément clé dans les bons résultats du club. Son doublé lors de la victoire contre l’USG (2-3) en Ligue des champions le prouve. L’ailier de 24 ans est désormais à 13 buts marqués à ce stade de la saison.

De telles performances attirent forcément des prétendants. Plusieurs médias le lient à un éventuel transfert à Tottenham Hotspur ou West Ham United. Sauf que TEAMtalk assure qu’un retour de Maison Greenwood en Angleterre est « hors de question ». La raison ? Son passé controversé à Manchester United.

De nombreux supporters britanniques ne lui pardonnent pas ses accusations de violence sur sa compagne. Et même si les charges ont été abandonnés depuis lors par la Justice. Cela n’exclut pas la possibilité de voir Mason Greenwood quitter le navire OM pour une destination inattendue.

L’OM n’est pas à l’abri, la Liga lui tend les bras

Face à la réticence de la Premier League, un transfert en Liga semble de plus en plus probable. Car les géants espagnols, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, suivraient de très près la progression de Greenwood. Ce dernier connait déjà le championnat espagnol pour avoir effectué une saison à Getafe en prêt.

Cela pourrait être un facteur dans sa prise de décision. Le média anglais n’écarte pas cette thèse. Même si une offre colossale se prépare en Arabie Saoudite pour le joueur de 24 ans. Des rumeurs font état d’une proposition de plus 100 millions d’euros de la part de la Saudi Pro League.

Si cette offre se concrétisait, elle représenterait une manne financière considérable pour l’Olympique de Marseille. Manchester United empocherait 50% des bénéfices en raison d’une clause incluse dans son contrat. Mais pour le moment, l’OM compte conserver son attaquant dont le bail expire en juin 2029.

