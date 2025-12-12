Mercato ASSE : Sale temps pour Stassin et Davitashvili

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs majeurs de l’ASSE. Leur valeur marchande est en chute depuis la relégation en Ligue 2.

ASSE : Stassin et Davitashvili contraints par KSV de rester en Ligue 2

Recrues estivales 2024, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été décisifs avec l’ASSE en Ligue 1, la saison dernière (2024-2025). Le premier avait été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés, tandis que le deuxième avait inscrit 9 buts et offert 8 passes décisives en 33 apparitions en championnat.

Cependant, les deux attaquants n’avaient pas pu maintenir l’équipe stéphanoise dans l’élite. À la suite de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, ils ont tenté de quitter les Verts. Les internationaux Belge et Géorgien ne voulaient pas jouer en deuxième division, surtout qu’ils avaient plusieurs courtisans en Ligue 1 et à l’étranger.

Mais ils ont été bloqués dans le Forez par les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV). Le groupe canadien a repoussé toutes les offres de transferts pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Le but de la Direction de l’ASSE étant de jouer la remontée dans l’élite avec les deux buteurs. Mais cette décision a des conséquences sur la cote de ces derniers.

Mercato : La valeur des deux buteurs en chute libre !

A cause de leur présence en Ligue 2, leur valeur marchande est en baisse. Valorisé à 18 M€ en juin 2025, Stassin a vu la cote chuter d’abord à 16 M€ à la mi-octobre, puis à 15 M€ le mercredi 11 décembre 2025. Quant à Davitashvili, sa valeur était estimée à 10 M€, puis à 9 M€. Il est désormais évalué à 8 M€, selon le classement actualisé de Transfermarkt.

Les deux Stéphanois demeurent néanmoins en tête du classement des joueurs le mieux cotés en Ligue 2, selon le site internet spécialisé. Il faut rappeler par ailleurs que l’AS Saint-Etienne a recruté Lucas Stassin à 10 M€ à Westerlo (Belgique) et Zuriko Davitashvili à 6 M€ à Bordeaux.

