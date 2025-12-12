Mercato: Liverpool fait craquer le PSG avec un chèque record

Pour remplacer Mohamed Salah, qui pourrait plier bagage dès cet hiver, Liverpool viserait Bradley Barcola, attaquant du PSG. Le club anglais serait même disposé à mettre sur la table un chèque record. Explications.

Mercato PSG : Bradley Barcola à la place de Mohamed Salah ?

Pour remplacer un Mohamed Salah qui part au clash avec son entraîneur et sa direction, Liverpool aurait les yeux tournés vers le PSG pour faire une offre historique. Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, Bradley Barcola pourrait être tenté par un changement d’air et le club de la Mersey serait très intéressé.

D’après les informations de CaughtOffside, « Liverpool travaille sur la venue d’un joueur de classe mondiale » pour remplacer Mohamed Salah. Vexé par sa mise à l’écart lors des trois dernières sorties des Reds, l’international égyptien a pris la parole pour dire ses quatre vérités à son coach Arne Slot et le board de Liverpool.

À voir

Mercato : 25M€, le PSG tient l’élément manquant au milieu !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG répond à Man United pour Bradley Barcola !

Tout logiquement, cette sortie n’a pas plu du côté d’Anfield et les chances de voir Salah partir cet hiver sont de plus en plus grandes. La fin de l’aventure du double Ballon d’Or africain se dessine et Liverpool serait prêt à signer un chèque record pour le remplacer. Le Paris SG pourrait en être le grand bénéficiaire.

Liverpool prêt à miser 110M€ pour Bradley Barcola

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’OL pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola pourrait rapporter plus de deux fois plus au PSG. En effet, alors que l’international français de 23 ans tarde à accepter la proposition de prolongation de sa direction, la formation anglaise voudrait en profiter pour le convaincre de rejoindre la Premier League.

Lisez aussi : PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !

À voir

LDC : Terrible tirage en vue pour l’OM, la peur grandit !

Pour faire craquer le PSG, CaughtOffside annonce une offre à hauteur de 110 millions d’euros pour Barcola. De quoi permettre à Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de disposer de moyens conséquents pour assurer sa succession. Reste maintenant à voir si le Champion de France et d’Europe va craquer et ouvrir la porte pour un transfert de Bradley Barcola. Affaire à suivre…

Lire aussi sur le PSG

Mercato : Le PSG en danger pour Bradley Barcola !

Transfert-choc : Mohamed Salah au PSG pour 0€ cet hiver ?

Mercato PSG : Mohamed Salah fixe sa prochaine destination !

À voir

Mercato OL : Une légende lyonnaise annonce son retour