Mercato : 25M€, le PSG tient l’élément manquant au milieu !

Après avoir décidé de ne pas beaucoup recruter lors du prochain mercato d’hiver, le PSG devrait finalement profiter de cette fenêtre de transfert pour combler certaines lacunes. Un milieu de terrain évoluant en Bundesliga pourrait ainsi débarquer dans les semaines à voir.

Mercato PSG : Luis Campos craque pour un prodige suisse

Résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents à fort potentiel, le Paris Saint-Germain a trouvé sa nouvelle pépite en Bundesliga. D’après la presse allemande, Luis Campos apprécierait énormément le profil de Johan Manzambi, qui réalise une belle saison sous le maillot de Fribourg.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique s’offre un renfort majeur, qui tombe à pic

À voir

Mercato OM : Carrascal proche de signer ?

Capable d’évoluer à plusieurs postes, le milieu de terrain intéresserait également le SSC Naples et le Bayer Leverkusen qui suivent son évolution avec attention. Le SC Fribourg tient à son joyau, et Johan Manzambi compte bien poursuivre sa progression en Allemagne au moins jusqu’à la fin de la saison.

Mais selon le journal Bild, le PSG serait prêt à signer un gros chèque pour déloger l’international suisse. Surtout qu’avec la vente prochaine du natif de Genève, le club de Bundesliga entend bien conclure un transfert historique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Accord bouclé pour Kostov ?

À voir

Mercato : L’ASSE s’offre un premier renfort en interne

En effet, si l’ancien joueur du Servette est évalué à 15 millions d’euros, les dirigeants de Fribourg en demanderaient bien plus, et ouvriraient la porte à un départ en cas d’offre à 25 millions d’euros. Un montant qui ne constitue pas un obstacle évident pour un club comme le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre donc…