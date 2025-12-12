Mercato : L’ASSE s’offre un premier renfort en interne

L’ASSE s’est renforcée en interne, en attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Cette signature est bien appréciée par Loïc Perrin.

Mercato : L’ASSE offre un contrat pro à Dodote, jusqu’en 2028

L’ASSE a offert un premier contrat professionnel à Axel Dodote, une pépite issue du centre de formation du club, intégré en 2022. Il a lié son destin aux Verts jusqu’en juin 2028. Joueur de l’équipe réserve stéphanoise, le jeune défenseur côtoyait déjà l’équipe professionnelle. Il avait fait une partie de la préparation estivale avec le groupe d’Eirik Horneland et avait disputé un match amical.

Le 8 novembre dernier, il avait fait sa première apparition en Ligue 2, sur le banc. Axel Dodote était dans le groupe lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne à Troyes (3-2). Grâce à ses performances avec l’équipe B des Verts, il a été sélectionné avec l’Équipe de France, chez les jeunes. Il compte 9 sélections entre les U18 et U19.

Axel Dodote : « Je dois maintenant m’imposer »

Le joueur de bientôt 19 ans (le 18 janvier prochain) est désormais entièrement à la disposition de l’équipe d’Eirik Horneland, qui cherche encore son équilibre en défense, notamment dans l’axe.

« Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel. C’est un rêve quand on arrive au Centre de formation, puis ça devient un objectif. Il faut encore que je devienne un vrai professionnel. Pour ce faire, je dois m’imposer pour espérer jouer à Geoffroy-Guichard », s’est réjoui le néo-professionnel.

Quant à Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, il loue les qualités d’Axel Dodote. « Axel est un défenseur central moderne, rapide, au potentiel athlétique très intéressant pour son âge. Il doit travailler sa régularité et sa fiabilité […]. Il faut désormais qu’on arrive à le développer […]. Il franchit les étapes, mais il en reste encore beaucoup d’autres », a déclaré le dirigeant.

