Mercato OL : Une légende lyonnaise annonce son retour

Une légende de l’OL n’écarte pas l’idée de son retour à Lyon. Mais elle fait une mise au point sur son probable rôle quand elle décidera de revenir.

Mercato : Benzema peut revenir à l’OL, mais pour aider le club dans un autre domaine

Joueur emblématique de l’OL (2005-2009), Karim Benzema est vers la retraite depuis son départ du Real Madrid à Al-Ittihad Club en Arabie saoudite en 2023. Toutefois, les supporters de son club formateur rêvent toujours de son retour à Lyon, pour y prendre sa retraite. Et l’attaquant de 38 ans a longtemps entretenu l’espoir d’un retour chez les Fans des Gones.

À six mois de la fin de son contrat avec le club saoudien, il a rompu le silence. Sur la question de son probable retour à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a répondu dans L’Equipe : « Parfois, c’est mieux de laisser les choses comme ça ».

Il a ensuite fait une importante mise au point. Il assure qu’en cas de retour à Lyon, ce serait peut-être avec la casquette de dirigeant. « C’est délicat de dire que j’ai envie de retourner là-bas. J’ai laissé une si belle image », a déclaré KB9.

En conclusion, Karim Benzema a mis fin aux spéculations sur son retour sous le maillot de l’OL en tant que joueur. « Jouer ? Je ne sais pas. Mais aider le club dans un autre domaine ? Peut-être », a-t-il clarifié.

