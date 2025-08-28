Mercato : Le Stade Rennais tient le nouveau Kalimuendo (Off)

Le Stade Rennais tient le successeur d’Arnaud Kalimuendo. Son transfert a été officialisé ce jeudi. Il a signé un contrade quatre saison à Rennes.

Mercato : Esteban Lepaul renforce le Stade Rennais

Annoncé en Bretagne depuis le transfert d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, Esteban Lepaul a enfin démarqué à Rennes. Son transfert a été annoncé officiellement par le club breton. Il a signé un contrat de quatre ans en provenance d’Angers SCO. Il s’est ainsi engagé avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, l’indemnité de son transfert est estimée à 13,5 M€, hors bonus.

𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗯𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗽𝗮𝘂𝗹 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 🃏



L’attaquant de 25 ans, révélé au @AngersSCO en @Ligue1, rejoint les rangs Rouge et Noir. Le nouveau numéro 9️⃣ breton s’est engagé jusqu’en 2029 avec le SRFC.



✍️ Une arrivée validée par @hellowork — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 28, 2025

Lepaul : « Un projet dans lequel je peux m’épanouir »

L’avant-centre formé à Lyon prend le numéro 9 d’Arnaud Kalimuendo, dont il est le successeur. « J’ai reçu un accueil très chaleureux […]. J’ai une superbe première impression avec la découverte de ce centre d’entraînement flambant neuf, de très grande qualité. Il y a tout pour bien travailler. J’ai le sentiment de passer un pas important dans ma carrière. Je connais les idées de jeu du coach et je pense que c’est un projet dans lequel je peux m’épanouir », a-t-il déclaré.

L’attaquant est prêt pour affronter Angers, dimanche

Selon le SRFC, le natif d’Auxerre est apte pour affronter son ancien club, Angers SCO, dès dimanche (14h), lors de la 3e journée de Ligue 1.

« Ses qualités de buteur sont indéniables, et son potentiel très grand. C’est un profil atypique de par son parcours, mais il n’y pas d’âge pour se révéler. Lorsqu’on le voit évoluer sur un terrain, on décèle tout de suite son instinct de buteur. C’est un joueur généreux qui a le sens du collectif et du placement. L’objectif est bien évidemment de renforcer notre ligne d’attaque et de profiter de sa dynamique actuelle pour atteindre nos objectifs », se réjouit Loïc Désiré, Directeur sportif de Rennes.