Stade Rennais : Loïc Désiré traque une pépite de l’ASSE !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré accélère les pourparlers pour recruter un buteur de l’AS Saint-Etienne pendant ce mercato estival. La porte est ouverte pour le départ du joueur.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise un chouchou des Verts

Le Stade Rennais cherche un nouvel attaquant. Depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, la direction bretonne multiplie les pistes. Conrad Harder, jeune talent du Sporting Portugal, avait d’abord retenu l’attention. Mais l’affaire a échoué, son agent ayant compliqué les discussions.

Rennes s’oriente donc vers une solution en Ligue 1. Selon Ouest-France, les dirigeants bretons auraient coché le nom de Lucas Stassin, meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne. L’attaquant belge est en pleine forme. Son nom figure désormais en haut de la liste rennaise. Le prix demandé n’a pas encore filtré.

Toutefois, Saint-Étienne avait déboursé 10 millions d’euros pour le recruter en provenance de Westerlo. Autant dire que les Verts ne le laisseront pas partir facilement. Les pensionnaires du Roazhon Park devront donc sortir une offre solide. Du côté du joueur, la décision est connue. Passé par Anderlecht avant de s’imposer à l’ASSE, Stassin souhaite changer d’air. Un départ cet été est même son objectif. Cela pourrait faciliter les négociations.