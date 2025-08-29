ASSE : Ben Old parmi les absents contre Grenoble, la compo

Face à Grenoble Foot, l’ASSE compte plusieurs absents. Eirik Horneland est contraint de revoir sa compo. Malgré tout, les Verts demeurent ambitieux.

ASSE-Grenoble : Appiah et Annan absents, Traoré titulaire

L’ASSE va affronter Grenoble Foot, samedi (20h), avec une équipe diminuée, notamment en défense. Titulaire lors des trois premières journées de championnat, Ebenezer Annan est blessé et indisponible. Idem pour l’arrière droit Dennis Appiah. Pour compenser l’absence du défenseur latéral gauche Ghanéen, Eirik Horneland a décidé de faire confiance à la recrue Lassana Traoré (18 ans).

Ben Old et Miladinovic victimes des choix de Horneland

En reprise adaptée, Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont également absents pour le match de la 4e journée de Ligue 2. Outre les blessés, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne s’est passé des services de Ben Old et d’Igor Miladinovic. Ils ne sont pas dans le groupe de 18 joueurs convoqués. Tout comme les indésirables : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika.

Moueffek et Davitashvili aptes finalement

Aïmen Moueffek, légèrement souffrant et incertain jeudi, est finalement retenu pour le match contre GF 38. Malade cette semaine, Zuriko Davitashvili est aussi apte. L’attaquant auteur de 2 buts en 3 trois matchs de Ligue 2 devrait tenir sa place en attaque face aux Grenoblois.

La compo probable de l’ASSE contre Grenoble Foot :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : J. Ferreira, C. Lamba, M. Nadé, L. Traoré

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, M. Jaber

Attaquants : A. Boakye, Z. Davitasvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, M. Bernauer, S. Stojkovic, El Jamali, L. Gadegbeku, I. Cardona, J. Duffus