ASSE : L’équipe des Verts diminuée face à Grenoble Foot

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont sur le flanc avant le match contre Grenoble Foot 38. Deux d’entre eux sont indisponibles pour une longue période.

Mercato : 4 à 5 semaines d’absence pour Appiah et Annan

L’ASSE va affronter Grenoble Foot samedi (20h), mais sans Dennis Appiah et Ebenezer Annan. Blessé, le premier est blessé au pied et a manqué le match contre l’US Boulogne. Quant au deuxième, il a été touché à la cheville face au club boulonnais. Dans son point médical sur son équipe, Eirik Horneland a annoncé l’indisponibilité des deux défenseurs latéraux, pour une durée de quatre à cinq semaines. Leur retour est espéré vers la fin du mois de septembre.

Bouchouari et N’Guessan trop justes, Moueffek et Davistashvili incertains

Revenus de blessure et en reprise adaptée, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont « plus proches d’un retour » selon leur entraînement. Cependant, ils sont également forfaits pour le match de la 4e journée de Ligue 2, car le Marocain vient juste de se remettre à la course.

Quant à Aïmen Moueffek et Zuriko Davistashvili, ils sont incertains. Absent à toutes les séances d’entraînement de la semaine, le milieu de terrain sera situé vendredi. Idem pour l’ailier géorgien, qui est malade.

« Moueffek, c’est du 50/50 pour lui. Il a reçu un coup à la cheville en début de semaine, sur la première séance, on l’a ménagé, on va le remettre sur le terrain vendredi pour voir comment ça va. Davitashvili est malade aujourd’hui (jeudi), on verra s’il peut reprendre demain (vendredi) », a fait savoir le coach de l’ASSE en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Maxime Bernauer de retour

Concernant Yvann Maçon et de Dylan Batubinsika, ils sont toujours à l’écart du groupe professionnel, en attendant leur transfert. En revanche, Eirik Horneland peut compter sur Maxime Bernauer. Il est de retour après avoir manqué les trois premières journées de Ligue 2.