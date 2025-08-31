Mercato : L’OM frappe fort, deux officialisations tombent !

Avant le choc de la troisième journée de Ligue 1 contre l’OL, ce dimanche à 20h45, l’OM a officialisé deux opérations à deux jours de la fermeture du mercato estival.

Mercato : L’OM envoie un attaquant en Italie

Comme attendu, l’attaquant Faris Moumbagna quitte l’Olympique de Marseille pour Cremonese dans cette dernière ligne droite du mercato d’été. Ce dimanche, l’OM a officialisé le départ de l’international camerounais, qui fait l’objet d’un prêt payant estimé à 300.000 euros. Sur ce dossier, le promu en Serie A dispose d’une option d’achat fixée à 7 millions d’euros.

Bonne chance 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐠𝐧𝐚 🤝



L’attaquant 🇨🇲 est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese. pic.twitter.com/0FYEWvFiqJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025

Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2024 en provenance de Bodo Glimt pour 8 millions d’euros, Faris Moumbagna va essayer de rebondir en Serie A après un an et demi compliqué en Ligue 1. Une bonne opération pour l’OM qui se sépare d’un gros salaire et récupère quasiment sa mise de départ dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout.

Arthur Vermeeren débarque à Marseille

Après l’annonce du départ de Faris Moumbagna, l’OM a officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain de 20 ans a été prêté par le RB Leipzig avec option d’achat. L’histoire ne dit pas encore si Vermeeren sera appelé à remplacer Adrien Rabiot qui est toujours phocéen, alors que son nom est de plus en plus associé à l’AC Milan.

L’international belge a officiellement fait l’objet d’un prêt payant, estimé à 1,5 million d’euros, au sein du club phocéen, qui dispose d’une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Sur son nouveau maillot de l’OM, Arthur Vermeeren a choisi de porter le 18.

𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙



Le milieu de terrain international 🇧🇪 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 signe à l’Olympique de Marseille ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ViEkGQlG41 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025

Ce n’est pas pour lui un numéro par défaut puisqu’il avait exactement le même en Espagne, quand il jouait pour l’Atlético Madrid et ensuite au RB Leipzig. Le natif de Lier a été formé à l’Antwerp. Il a ensuite rejoint l’Atlético Madrid (5 matchs) pour 20 millions d’euros en janvier 2024, avant de découvrir la Bundesliga l’été suivant. La saison passée, Vermeeren a joué 39 matchs, toutes compétitions confondues, dont 26 comme titulaire. Il a notamment délivré 2 passes décisives.