Stade Rennais : Ultimatum du SRFC pour Habib Beye, la pression monte

Les jours d’Habib Beye au Stade Rennais semblent comptés. La direction du SRFC lui aurait lancé un ultimatum sur les résultats à venir de son équipe.

Stade Rennais : Habib Beye sous pression

Habib Beye ne s’attend pas du tout à ce sale temps au Stade Rennais en ce début de saison. La saison passée, il avait sauvé le club de la relégation. Mais cette année, le club veut s’enfoncer dans la crise de résultats. En sept journées, seulement deux victoires, quatre nuls et une défaite. La situation n’est pas encore grave, mais c’est peu pour un club qui vise l’Europe.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé ?

À voir

INFO Mercato: Le PSG prêt à laisser partir Ousmane Dembélé ?

Les résultats déçoivent un peu, et le vestiaire s’agace. Certains cadres, comme Séko Fofana ou Brice Samba, douteraient de leur entraîneur. Selon Daniel Riolo, ils auraient même réclamé son départ. Les dirigeants rennais ont apporté leur soutien à l’ancien coach de Red Star, mais ils attendent de bons résultats après la trêve internationale.

Le SRFC doit remporter ses deux prochains matchs

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye vers la sortie, c’est confirmé !

Deux matchs. C’est le délai accordé à Beye pour redresser la barre. Sur X, Mohamed Toubache-Ter enfonce le clou. Il écrit que Beye n’est pas à l’abri du limogeage. S’il ne trouve pas la solution pour créer une bonne ambiance au sein du vestiaire et permettre au club de glaner des points, il sera poussé vers la sortie. Toubache-Ter conclut que Beye devrait rester au moins jusqu’à la fin du mois. Mais son avenir se jouera dans les deux prochaines rencontres.

Drôle de voir le coach rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l'inverse).

Pensant qu'il maitrise la situation & surtout considérant qu'il passe au dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 14, 2025

Les révélations de Mohamed ne font cependant pas l’unanimité chez ses followers, qui comprennent ce qu’ils nomme acharnement. Pour eux, à ce rythme de diffusion d’infos sur le seul Beye n’est ni plus ni moins que du harcèlement.