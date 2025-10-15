INFO Mercato: Le PSG prêt à laisser partir Ousmane Dembélé ?

Après son sacre au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé pourrait quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison 2025-2026. Les dirigeants parisiens pourraient se voir contraints laisser partir l’attaquant français.

Mercato : Ousmane Dembélé réclame un salaire « Ballon d’Or » au PSG

Actuellement, Ousmane Dembélé est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028 avec un salaire de 1,5 million d’euros brut par mois, soit 18 millions d’euros annuels, soit le plus gros revenu du vestiaire devant Marquinhos (1,12 M€ par mois), Lucas Hernandez (1,1 M€) et Achraf Hakimi (1,1 M€).

Mais d’après les informations du journal L’Équipe, le clan Dembélé veut surfer sur son sacre mondial pour renégocier à la hausse avec la direction parisienne, s’appuyant notamment sur plusieurs arguments de taille : sa victoire au Ballon d’Or donc, son apport sportif la saison passée (35 buts et 16 passes décisives), mais aussi son rôle important dans la vie du groupe de Luis Enrique depuis deux ans.

Le clan du joueur de 28 ans ne réclame pas les mêmes sommes qu’un Neymar ou un Lionel Messi, qui gagnaient près de 30 millions d’euros net par an, mais souhaiterait s’approcher d’un niveau comparable à celui des grandes stars européennes actuelles.

De son côté, le Paris SG veut conserver l’équilibre financier retrouvé. Le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaï et Luis Campos sont conscients que s’ils cèdent aux exigences de Dembélé, ils ouvriraient la porte à d’autres revendications similaires au sein du vestiaire.

Le Paris SG dit non à Ousmane Dembélé

Après avoir érigé le collectif au-dessus de tout et grandement réduit sa masse salariale, le Paris Saint-Germain ne compte pas faire de folie avec Ousmane Dembélé. Une revalorisation salariale du Champion du Monde 2018 est donc possible à moyen terme, mais dans des sphères raisonnables.

« Si les comptes sont repassés au vert après un exercice record, la marge de manœuvre du club reste faible, en raison notamment de la baisse drastique des droits télés, argumente-t-on. Le PSG est contraint par le fair-play financier et il ne veut pas retomber dans ses travers passés (…) Le PSG mesure que le salaire actuel de « Dembouz » ne correspond pas à son nouveau statut, mais n’entend pas, pour autant, faire exploser la banque », explique la publication francilienne.

Le club de la capitale a également fait passer le mot au média qu’il comptait rester « maître de la situation et du timing » dans ce dossier. De quoi envisager de longues négociations et d’éventuelles frictions entre le PSG et Ousmane Dembélé ? L’Équipe évoque aussi la fameuse clause Ballon d’Or. Plusieurs sources proches du joueur ont assuré au journal que l’enfant de Vernon en avait bien négocié une avec le PSG lors de sa signature à l’été 2023 et que cette clause représentait plusieurs millions d’euros.

Une information jugée « farfelue » par le PSG, qui a glissé au journal, non sans ironie : « Vous pensez que lorsqu’il est venu au PSG, il s’imaginait le gagner ? » Le Paris Saint-Germain, plus que jamais attentif à son équilibre budgétaire, devra alors trancher entre récompenser son Ballon d’Or ou rester fidèle à sa nouvelle ligne de conduite, celle d’un club qui refuse désormais de céder à la démesure.