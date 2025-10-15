TFC récompensé par la LFP : une nouvelle distinction pour l’expérience supporters au Stadium

Le Toulouse Football Club (TFC) vient une nouvelle fois d’être salué pour la qualité de l’accueil dans son stade. Pour la troisième année de suite, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décerné ses Labels Restauration aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Le TFC figure parmi les 21 formations françaises récompensées pour leurs efforts en matière de restauration dans les stades.

Le TFC, un label qui valorise l’expérience spectateur

Créé par la LFP, le Label Restauration donne de bons points aux clubs qui investissent dans l’amélioration de leur offre grand public. De nombreux critères sont évalués pour la note : la qualité des produits, la rapidité du service, l’hygiène, l’écoresponsabilité et surtout la satisfaction des supporters. Trois catégories de distinctions existent : Bronze, Argent et Or.

Le Toulouse FC rejoint cette année le cercle des clubs labellisés Argent, aux côtés de l’Olympique de Marseille (OM), du FC Nantes (FCN), du Havre AC (HAC) et du RC Strasbourg (RCS). Au sommet de ce classement, trois clubs ont obtenu le Label Or. C’est bien entendu le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille OSC, tandis que le Stade Rennais, le FC Lorient ou encore RC Lens ont reçu le niveau Bronze.

Toulouse FC, un modèle d’évolution constante

Selon Jérôme Cazadieu qui est le directeur marketing senior de la LFP, « le Label Restauration illustre la progression constante des clubs, qui innovent pour offrir des expériences toujours plus qualitatives aux spectateurs ».

À voir

Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour Davitashvili

Lire aussi : FC Nantes : Castro veut passer ses nerfs sur Toulouse FC

Cette distinction met la lumière sur la stratégie du Toulouse FC pour renforcer l’expérience spectateur au Stadium, avec une offre plus diversifiée, très fluide et bien plus moderne. Entre food trucks, paiement rapide et produits locaux, le club toulousain continue d’améliorer la convivialité de ses espaces de restauration devenus un vrai point fort de ses matchs à domicile.

Un Stadium toujours plus accueillant

Ce Label Argent vient donc ici récompenser un travail global sur l’expérience des supporters, un axe désormais prioritaire pour le TFC qui gagne en prestige. Au-delà du terrain, le club veut faire du Stadium un lieu de vie, où chaque match se vit comme une expérience gourmande en toute convivialité.