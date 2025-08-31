Mercato : Un ancien crack du PSG tout proche du RC Lens ?

À un peu plus de 24 heures de la clôture du mercato estival, le RC Lens s’active intensément en coulisses pour rapatrier un ancien attaquant du PSG. L’affaire pourrait même se régler dans les prochaines heures.

Mercato : Le RC Lens avance bien pour Odsonne Édouard

Après le coup de théâtre du dossier Lassine Sinayoko, qui était fortement pressenti au RC Lens, Jean-Louis Leca, le directeur sportif lensois, met les bouchées doubles pour boucler une nouvelle arrivée en attaque avant la fermeture du mercato estival, le lundi à 20h. Et d’après les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par Foot Mercato, le RC Lens serait en négociations avancées avec les dirigeants de Crystal Palace pour recruter Odsonne Édouard.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant français formé au PSG « a ouvert la porte à l’idée d’une arrivée dans le Nord », selon le journaliste sportif. À 27 ans et gêné par une blessure la saison passée, Odsonne Édouard veut se relancer et se verrait bien sous les ordres de Pierre Sage à Lens. Le transfert définitif pourrait coûter autour de 4 millions de livres sterling au RCL, soit plus de 4,6 millions d’euros.

Édouard, qui s’est montré ouvert à l’idée de rejoindre le club artésien, est connu pour avoir été formé au PSG, mais a découvert la Ligue 1 sous le maillot de Toulouse, avec qui il a disputé 16 matchs seulement (1 but). Il a ensuite évolué à Glasgow, puis Crystal Palace, qui l’a prêté à Leicester la saison dernière, avec seulement 6 matchs joués.

Cet été, il était proche de rejoindre l’OGC Nice, sans succès. Avec 100 matchs de Premier League et une quarantaine de rencontres de Coupe d’Europe à son actif, Édouard pourrait donc devenir la toute dernière recrue du RC Lens en ce mercato très animé.