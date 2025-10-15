Mercato : L’OGC Nice vise un joker au Stade Rennais !

Pour renforcer son entrejeu, l’OGC Nice explore en coulisse la piste d’un joker au Stade Rennais. L’international finlandais Glen Kamara est visé.

Mercato Stade Rennais : L’OGC Nice se renseigne sur Glen Kamara

Le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain. En attendant, la direction de l’OGC Nice peut s’offrir une nouvelle recrue en tant que « joker ». Ce procédé permet à tout club français de signer un joueur en dehors des périodes de transfert. À condition que la cible évolue dans le Championnat de France.

C’est donc ce procédé que compte utiliser l’OGC Nice pour piocher du côté du Stade Rennais. Foot Mercato l’assure, les Aiglons se sont récemment positionnés sur Glen Kamara. Le milieu de terrain finlandais est en grande difficulté à Rennes. Et la preuve est flagrante. Le joueur de 29 ans n’a toujours pas disputé le moindre match avec les Rouge et Noir cette saison.

À voir

TFC récompensé par la LFP : une nouvelle distinction pour l’expérience supporters au Stadium

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère pour le départ de Glen Kamara de Rennes

Revenu d’un prêt intéressant en Arabie Saoudite, Glen Kamara est reste jusqu’ici indésirable sous les ordres d’Habib Beye. Il a été écarté du groupe pendant l’automne. Sa situation laisse peu de place au doute : l’ancien joueur des Glasgow Rangers doit trouver une porte de sortie.

Deux autres prétendants en embuscades

C’est dans ce sens que la direction de l’OGC Nice se positionne pour l’accueillir. Elle se serait récemment renseignée sur sa disponibilité. Cette approche du Gym n’a pas vraiment été repoussée par les dirigeants du SRFC. Néanmoins, la concurrence promet d’être rude autour de Glen Kamara.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Glen Kamara croule sous les offres au SRFC !

À voir

Stade Rennais : Ultimatum du SRFC pour Habib Beye, la pression monte

Deux clubs de Championship, Ipswich et Leicester City, seraient aussi à ses trousses. Cela risque de compliquer les plans des Aiglons. Pour le moment, Glen Kamara ne lâche rien à l’entraînement. Il travaille d’arrache-pied en vue de faire une place dans le groupe rennais. Sachant que le SRFC pourrait le céder contre un montant de 3 millions d’euros. L’idée d’un prêt n’est pas exclue.