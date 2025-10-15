AS Monaco : Une nouvelle fraîche tombe pour Ansu Fati !

Les dirigeants de l’AS Monaco mettent les choses au clair concernant l’avenir de la recrue estivale Ansu Fati.

Mercato AS Monaco : Coup de froid pour Ansu Fati

On ne s’y attendait pas. Pourtant, l’AS Monaco songerait à ne pas conserver Ansu Fati. Arrivé cet été en prêt du FC Barcelone, l’ailier espagnol renaît sur le Rocher. Six buts en cinq matchs : un retour en grâce qui a réveillé chez lui l’envie d’un transfert définitif. Il se sent bien, enfin. Depuis quelques jours, certains médias ont indiqué que les Monégasques bougent déjà les lignes pour recruter définitivement cet ange déchu du FC Barcelone.

Face à l’ampleur que prennent les rumeurs, Thiago Scuro, directeur sportif de l’ASM, a calmé les esprits. Le club de la Principauté ne veut pas lever l’option d’achat du crack espagnol. Monaco préfère développer le joueur plutôt que de s’engager tout de suite. « L’essentiel est de garantir à Ansu le temps de jeu nécessaire pour qu’il devienne un joueur clé et régulier pour Monaco. Le business n’est pas une priorité pour le moment », a affirmé Thiago Scuro, le directeur sportif de Monaco.

Les prétendants se bousculent pour s’offrir Ansu Fati. En Angleterre, trois clubs surveillent déjà la situation du prodige de 22 ans. Si Monaco ne passe pas à l’action, d’autres n’hésiteront pas. Fati voulait une renaissance sur le Rocher. Il l’a eue. Mais peut-être ne durera-t-elle qu’une saison.