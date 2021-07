Celtic Mercato : Odsonne Edouard se rapproche de la Premier League

Publié par Thomas le 28 juillet 2021 à 19:38

Selon la presse britannique, l’actuel attaquant du Celtic Glasgow, Odsonne Edouard, est proche de s’engager en Premier League, du côté de Brighton. Les Seagulls viennent de formuler une offre de 18,5 millions de livres sterlings, ainsi que 3,5 millions en bonus. L’ancien joueur du PSG, est une véritable star en Ecosse où il empile les buts. D’autres clubs d’Angleterre sont aussi positionnés pour enrôler le Français de 23 ans.

Celtic Mercato : une offre de Brighton pour Odsonne Edouard

Après 4 saisons en Ecosse, au Celtic Glasgow, l’attaquant français Odsonne Edouard est proche de signer en Premier League, où de nombreux prétendants sont au coude à coude pour l’enrôler. Selon le Daily Record, le club de Brighton a formulé une offre de 18,5 millions de livres sterlings, soit environ 22 millions d’euros et 4 millions en bonus. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Guyane n’a pas prolongé en Ecosse, souhaitant s’ouvrir à des championnats plus compétitifs. Si Crystal Palace est aussi un prétendant sérieux au joueur, il semblerait que Brighton soit le plus à même de récupérer la pépite française.

Formé au PSG, le joueur signe son premier contrat professionnel en 2016, à seulement 17 ans. En trois ans de contrat à Paris, le joueur n’aura jamais l’opportunité d’effectuer la moindre minute, faute d'une ligne d'attaque ultra concurrentielle. Après un prêt à Toulouse, où il marquera ses premiers buts en Ligue 1, Odsonne Edouard est envoyé dans la foulée en Ecosse où il explosera.

Odsonne Edouard, une véritable star au Celtic FC

Arrivé en prêt au Celtic Glasgow en 2017, Odsonne Edouard est alors sous le coup d’une option d’achat. Auteur d’une très belle première saison, le Français se fait définitivement recruter pour quatre saisons, devenant le transfert le plus cher du club. En 4 années à Glasgow, le joueur marque 71 buts en 133 rencontres. Serial buteur en Ecosse, le Français est encore plus redoutable en sélection, où il culmine à 17 buts en 14 matchs chez les espoirs.