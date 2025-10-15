PSG : Vitinha répond cash à l’hommage de Zinédine Zidane !

À la faveur du Festival Dello Sport organisé en Italie, Zinédine Zidane s’est récemment confié sur les joueurs impressionnants du moment. Comme en mai dernier, l’ancien coach du Real Madrid a cité Lamine Yamal, mais également Vitinha et Joao Neves, deux milieux du PSG. Le premier international portugais du club de la capitale a répondu à la légende française.

PSG : Zinédine Zidane l’adore, Vitinha rougi

Présent dimanche au Festival Dello Sport, organisé par La Gazzetta dello Sport, Zinédine Zidane a dévoilé les trois joueurs en activité qu’il prend le plus plaisir à regarder. Sans surprise, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a exprimé son admiration pour Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone.

Lisez aussi : Zinédine Zidane sous le charme du nouveau PSG : deux joueurs le fascinent

« Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal. Face à l’Inter, la saison passée en Ligue des champions à San Siro, il a tout fait. Tout seul », a déclaré le Champion du Monde 1998, qui s’était déjà exclamé pour l’attaquant de 18 ans en mai, en avouant notamment : « je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie. »

À voir

Stade Rennais : Ultimatum du SRFC pour Habib Beye, la pression monte

Zidane a ensuite parlé de deux autres jeunes talents qu’il suit avec intérêt : Vitinha et Joao Neves. Zizou a souligné la maîtrise du ballon des deux milieux de terrain du PSG. « Et puis je pense à Vitinha, à (Joao) Neves. Ils ne perdent jamais le ballon », a lâché Zinédine Zidane, qui avait déjà exprimé un compliment du même type pour parler de Xavi lors de sa grande époque au Barça.

Lisez aussi :

Une reconnaissance qui n’a pas laissé le Portugais indifférent. Une reconnaissance qui n’a pas laissé le Portugais indifférent. « Si Zidane l’a dit, j’apprécie », a réagi Vitinha en conférence de presse avec la sélection portugaise. « C’est clairement un modèle pour tout le monde, et encore plus pour un milieu de terrain. Entendre ça d’un joueur comme lui, c’est très spécial. Je le remercie et je veux continuer à progresser », a ajouté le protégé de Luis Enrique qui refuse toutefois de s’enflammer.

À voir

Mercato : L’OGC Nice vise un joker au Stade Rennais !

Lisez aussi : Zinedine Zidane, un nom qui résonne à l’OM !

« Je n’aime pas trop parler de mes points forts. Je pense toujours à ce que je dois améliorer, notamment en défense. Je peux être plus agressif, plus fort dans les duels. Il y a toujours de la marge », a ajouté le troisième au Ballon d’Or 2025.