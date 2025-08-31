Mercato OM : Pablo Longoria frappe fort avec une signature surprise avant l’OL – OM

À la veille du très attendu Olympico face à l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille s’est offert un renfort de taille. Le président Pablo Longoria, toujours actif dans les dernières heures du mercato, a finalisé une opération qui pourrait changer le visage du milieu marseillais.

Alors que l’OM a déjà investi près de 70M€ cet été, la stratégie du club phocéen reste claire : mêler expérience et jeunesse prometteuse. Après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Iliman Ndiaye, c’est désormais un profil international qui débarque sur la Canebière.

Mercato OM : Une recrue convoitée en Europe

Le joueur en question n’est autre qu’Arthur Vermeeren, jeune milieu défensif belge de 20 ans, annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de plusieurs clubs européens. Arsenal et le FC Barcelone s’étaient renseignés, mais c’est bien Marseille qui a remporté la bataille. Un coup de maître signé Longoria et Roberto De Zerbi, soucieux de densifier son entrejeu.

Le deal prend la forme d’un prêt payant évalué à 3M€, assorti d’une option d’achat fixée à 20M€. Un investissement conséquent pour un joueur déjà international avec la Belgique (6 sélections) et fort de ses expériences en Bundesliga et en Ligue des champions.

Un signal fort avant le choc

Cette onzième recrue du mercato marseillais démontre la volonté de l’OM de rester compétitif sur tous les tableaux. Vermeeren devrait rapidement intégrer la rotation et pourrait même faire ses premiers pas en Ligue 1 lors du déplacement au Groupama Stadium.

Avec ce nouveau renfort, les supporters marseillais peuvent rêver d’un Olympico sous le signe de la nouveauté. Reste désormais à savoir si ce coup d’éclat suffira à ramener l’OM dans la course au podium.