ASSE : Le message menaçant de Dunkerque à Saint-Etienne

Adversaire de l’ASSE, ce samedi soir (20h), l’USL Dunkerque veut surprendre les Verts comme elle l’a fait contre le leader et des équipes du haut du tableau.

Sasso (Dunkerque) : « On a battu plusieurs équipes de haut de tableau »

L’ASSE a effectué un déplacement à Dunkerque, qui s’annonce compliqué. Le club nordiste est, en effet, invaincu lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, soit précisément 5 victoires et 2 nuls. Les Verts n’auront donc pas la tâche facile face à des Bleu marine et Blanc, qui ont à cœur de refaire leur retard, afin de se mêler à la course pour la montée en Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : Un danger à trois têtes dans l’équipe de Dunkerque

Évoquant le match contre l’AS Saint-Etienne, Vincent Sasso a prévenu les stéphanois sur les intentions des Dunkerquois. « On veut aussi montrer qu’on est encore là, car on nous a vite « enterrés » en début de saison. On reste une équipe chiante à jouer. On a d’ailleurs battu plusieurs équipes de haut de tableau comme Troyes, Reims et le Red Star », a-t-il menacé dans La Voix du Nord.

L’USL Dunkerque s’attend à un match ouvert contre l’ASSE

Le défenseur de l’USL Dunkerque « s’attend à un match ouvert », face à une équipe stéphanoise qui compte parmi les favorites dans la lutte pour la montée. « L’ASSE est un très grand club, avec un budget et des joueurs de Ligue 1″, a-t-il déclaré. En conclusion, Vincent Sasso a laissé entendre que « cela arrange aussi Saint-Etienne de jouer une équipe qui joue, et pas une équipe qui attend bloc bas ».

Lire aussi sur l’ASSE :

L’ASSE sort son équipe type contre Dunkerque, la compo

À voir

FC Nantes : Nouveau rebondissement dans l’affaire Sala !

ASSE : L’OL vole à Saint-Étienne un record historique

ASSE : Le mystère derrière l’absence de Ferreira enfin révélé