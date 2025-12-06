ASSE : Le message menaçant de Dunkerque à Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
Adversaire de l’ASSE, ce samedi soir (20h), l’USL Dunkerque veut surprendre les Verts comme elle l’a fait contre le leader et des équipes du haut du tableau.
Sasso (Dunkerque) : « On a battu plusieurs équipes de haut de tableau »
L’ASSE a effectué un déplacement à Dunkerque, qui s’annonce compliqué. Le club nordiste est, en effet, invaincu lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, soit précisément 5 victoires et 2 nuls. Les Verts n’auront donc pas la tâche facile face à des Bleu marine et Blanc, qui ont à cœur de refaire leur retard, afin de se mêler à la course pour la montée en Ligue 1.
Évoquant le match contre l’AS Saint-Etienne, Vincent Sasso a prévenu les stéphanois sur les intentions des Dunkerquois. « On veut aussi montrer qu’on est encore là, car on nous a vite « enterrés » en début de saison. On reste une équipe chiante à jouer. On a d’ailleurs battu plusieurs équipes de haut de tableau comme Troyes, Reims et le Red Star », a-t-il menacé dans La Voix du Nord.
L’USL Dunkerque s’attend à un match ouvert contre l’ASSE
Le défenseur de l’USL Dunkerque « s’attend à un match ouvert », face à une équipe stéphanoise qui compte parmi les favorites dans la lutte pour la montée. « L’ASSE est un très grand club, avec un budget et des joueurs de Ligue 1″, a-t-il déclaré. En conclusion, Vincent Sasso a laissé entendre que « cela arrange aussi Saint-Etienne de jouer une équipe qui joue, et pas une équipe qui attend bloc bas ».
