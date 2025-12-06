Mercato : Le RC Lens cible déjà le successeur d’Ojediran !

En plus de Deiver Machado, qui va rejoindre les rangs du FC Nantes, Hamzat Ojediran, en manque de temps de jeu sous les ordres de Pierre Sage, devrait aussi quitter les rangs du RC Lens lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants lensois auraient même déjà une piste pour sa succession.

Mercato RC Lens : Hamzat Ojediran poussé vers la sortie

Arrivé au RC Lens à l’été 2024 pour 1,35 million d’euros en provenance de Debrecen, en Hongrie, Hamzat Ojediran, précédé d’une belle réputation, n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’Artois. Jamais utilisé cette saison, Hamzat Ojediran symbolise un RC Lens en pleine mutation au milieu de terrain. Et son départ cet hiver paraît désormais inévitable.

Lisez aussi : RC Lens : blessures de Sotoca et Ojediran, Will Still fait le point

Malgré les compliments de Pierre Sage sur son engagement, Ojediran n’a pas joué une seule minute depuis août. Et selon Foot Mercato, le joueur de 22 ans « devrait faire ses valises » dès le mercato hivernal, poussé vers la sortie par une hiérarchie qui ne lui laisse aucun espace.

À voir

FC Nantes : Nouveau rebondissement dans l’affaire Sala !

« Selon nos informations, le club artésien a montré la porte de sortie à son numéro 15 sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028, et ce, même si le départ de Mamadou Sangaré à la CAN pourrait rebattre les cartes », explique le portail sportif. Déjà en contact avec des clubs turcs et américains, Hamzat Ojediran pourrait être remplacé à Lens par un ancien crack de Ligue 1.

Hamzat Ojediran out, Lucas Gourna-Douath bientôt à Lens ?

Si Hamzat Ojediran part cet hiver, le RC Lens pourrait recruter un nouveau milieu de terrain en janvier et un nom semble déjà faire l’unanimité au stade Bollaert-Delelis : Lucas Gourna-Douath. Formé à l’AS Saint-Étienne, transféré pour 13 millions d’euros à Salzbourg et aujourd’hui en manque de temps de jeu, l’international espoir français coche toutes les cases recherchées par Pierre Sage pour renforcer son effectif.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Deux gros départs actés !

Avec plus de 60 matchs de Ligue 1 dans les jambes, le joueur de 22 ans, capable d’assurer une transition immédiate, et déjà étudié l’été dernier, apparaît comme la solution idéale pour le RC Lens. Un prêt avec option d’achat serait même déjà à l’étude entre les dirigeants lensois et leurs homologues du RCL.

Lire aussi sur Ojediran

Mercato RC Lens : Trois départs programmés cet hiver !

À voir

ASSE : Le message menaçant de Dunkerque à Saint-Etienne

Mercato RC Lens : Un Nigérian sur le départ !

Mercato : La stratégie secrète du RC Lens face à la CAN !