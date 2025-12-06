Mercato PSG : Al-Khelaïfi prépare une séparation en douce !

Le PSG pourrait déjà tourner la page Lucas Beraldo moins d’un an après son arrivée. Malgré les démentis du joueur, les portes de la Serie A s’ouvrent dangereusement, sous l’œil attentif de Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Beraldo, le discours rassurant qui ne suffit plus

À peine débarqué à Paris en hiver 2024, Lucas Beraldo pensait pouvoir se construire un avenir solide dans la capitale. Le défenseur brésilien, conscient des rumeurs croissantes, avait tenté de calmer le jeu fin octobre. « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG… Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même… Allez Paris ! », avait-il insisté sur Instagram.

Lire aussi : Mercato Paris SG : Lucas Beraldo, une grosse fake news dénoncée

À voir

INFO Mercato : Leonardo Balerdi prive l’OM d’un gros chèque

Mais ces déclarations n’auront manifestement pas suffi. À Paris, le discours ne pèse jamais autant que les coulisses, et les signaux glissent désormais vers une possible séparation. Le joueur de 22 ans, encore plein de promesses, ne semble pas être considéré comme indispensable dans la rotation parisienne.

L’appel irrésistible de la Serie A

Selon Calcio Mercato, Milan et la Juventus suivent attentivement l’évolution du dossier. Deux géants italiens en quête de stabilité défensive, prêts à miser sur la marge de progression d’un joueur perçu comme sous-utilisé à Paris. On a connu proposition plus séduisante pour un jeune défenseur en quête de responsabilités. Ce possible départ s’intègre dans la politique parisienne de reconstruire intelligemment sans s’encombrer de dossiers incertains.

Pour Beraldo, l’Italie serait plus qu’un rebond : un tremplin pour s’affirmer au plus haut niveau. Toujours selon le média italien, Nasser Al-Khelaïfi pourrait accepter un prêt avec option d’achat fixée à 20 M€, soit un montant proche de celui investi par Paris en 2024. Une manière élégante de solder le dossier sans perdre la face… ni l’argent. L’opération semble donc mûre : un joueur motivé mais coincé, deux clubs intéressés, un président ouvert.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Bouaddi prolonge au LOSC, le PSG prend position !

Stade Rennais : Le groupe d’Habib Beye pour faire mal au PSG

À voir

Mercato : Bouaddi prolonge au LOSC, le PSG prend position !

Mercato PSG : Le LOSC surprend tout le monde avec Bouaddi !