FC Nantes : Nouveau rebondissement dans l’affaire Sala !

Près de sept ans ans après la mort tragique d’Emiliano Sala dans un accident d’avion, les avocats du FC Nantes et de Cardiff City s’affrontent ce lundi en France devant le tribunal de commerce de Nantes dans le contentieux financier qui oppose les deux clubs. Explications.

La bataille juridique continue entre le FC Nantes et Cardiff pour Sala

Ce samedi, Cardiff City a publié un communiqué très incisif à l’encontre du FC Nantes, alors qu’aura lieu lundi une audience entre les deux clubs devant le tribunal de commerce suite au transfert d’Emiliano Sala. Lors du mercato hivernal 2026, l’attaquant argentin a perdu la vie dans un accident d’avion, alors qu’il quittait Nantes pour aller signer son contrat à Cardiff.

Lisez aussi : Affaire Emiliano Sala : Nouveau rebondissement dans le bras de fer entre le FC Nantes et Cardiff

À voir

FC Nantes : Luis Castro prépare une surprise face au RC Lens

Sept ans plus tard, les deux clubs continuent de se renvoyer mutuellement la responsabilité de ce décès et s’attaquent régulièrement sur tous les plans, judiciaires et économiques. Et le dossier est encore loin d’être terminé. En effet, ce lundi 8 décembre, une audience se tiendra au tribunal de commerce de Nantes entre les deux clubs. Et la formation anglaise compte bien faire payer Waldemar Kita et les Canaris.

Cardiff réclame 120M€ pour le transfert d’Emiliano Sala

« Cette audience marque une nouvelle étape vers la révélation de la vérité sur cette affaire et pour le renforcement de la responsabilité dans le monde du football. Cette affaire ne vise pas à nuire au football : elle vise à protéger son intégrité. Il s’agit de garantir des standards plus élevés dans notre sport, en particulier en matière de transferts.

C’est une tragédie qui aurait pu – et dû – être évitée si les personnes impliquées dans le transfert du côté du FC Nantes n’avaient pas eu recours aux services d’un agent interdit d’exercice, lequel a organisé des vols illégaux pour conclure l’accord », a annoncé le leader de la League One (Division 3).

Après une analyse menée par un expert mandaté par Cardiff City, le club avait chiffré son préjudice à plus de 120 millions d’euros. Face au tribunal de commerce de Nantes, Cardiff City défend que le FC Nantes était, via son agent Willie McKay, le commanditaire du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place et que, si le transfert était effectif au moment de l’accident selon le Tribunal arbitral du sport (TAS), c’est l’organisation de ce vol qui est en cause.

À voir

Stade Rennais : Le groupe d’Habib Beye pour faire mal au PSG

Lisez aussi : Affaire Emiliano Sala : Une facture explosive tombe au FC Nantes

En 2023, le tribunal du football de la Fédération internationale (FIFA) avait ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert d’Emiliano Sala, soit à l’époque un peu plus de 11 millions d’euros sur un total de 17 millions. Initialement prévue en septembre, l’audience sur le fond avait été renvoyée au 8 décembre.

Lire aussi sur Emiliano Sala

FC Nantes : La demande Cardiff City rejetée dans l’affaire Emiliano Sala

FC Nantes : Emiliano Sala, Cardiff reclame une indemnisation colossale

À voir

ASSE : France-Norvège, Horneland livre son pronostic

FC Nantes : Cardiff attaque encore le FCN dans le dossier Emiliano Sala