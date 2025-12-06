Mercato : Bouaddi prolonge au LOSC, le PSG prend position !

Régulièrement associé au PSG ces derniers jours, Ayyoub Bouaddi a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu’en 2029. Une prolongation pour mieux partir ? Le Paris SG sait ce qu’il veut dans ce dossier.

Mercato : Le PSG ne lâche pas Ayyoub Bouaddi

Le Paris Saint-Germain, toujours aussi motivé à l’idée de rajouter des pépites dans son effectif, chercherait à recruter au milieu de terrain. Bien que le cœur du jeu parisien soit plus que performant avec le quator Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha, Luis Enrique verrait d’un bon œil l’arrivée d’un nouvel élément, capable de faire souffler ses joueurs, mais également d’apporter des qualités différentes.

Dans cette optique, le PSG aurait fait d’Ayyoub Bouaddi sa priorité pour le recrutement de 2026. La chaîne ESPN a même annoncé un accord proche entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du LOSC pour un transfert à hauteur de 40 millions d’euros cet hiver.

Le club de la capitale devrait ensuite prêter le joueur de 18 ans aux Dogues jusqu’en juin prochain. Mais contre toute attente, le club lillois a officialisé vendredi soir la prolongation de l’international espoir français pour deux ans supplémentaires.

« Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029 », écrit le club nordiste sur son site officiel. Qu’à cela ne tienne. Le Paris SG veut Bouaddi et ne semble pas refroidi par ce renouvellement.

Rendez-vous programmé pour Ayyoub Bouaddi

La prolongation d’Ayyoub Bouaddi ne semble pas du tout décourager le Paris Saint-Germain dans sa volonté de s’attacher les services du natif de Senlis. Bien renseigné sur les coulisses du PSG, le compte Twitter PSG Inside Actus confirme une tendance dans ce dossier : le numéro 32 du LOSC demeure bien dans le viseur de Luis Campos.

« Aucune source officielle l’indique. D’ailleurs, beaucoup de journalistes se contredisent. Je peux assurer que pendant les fêtes de Noël, un rendez-vous est prévu. Cela ne veut pas dire que ça va se conclure par une signature. Les mêmes me contredisaient pour Kolo Muani, Neves ou Doué. Si tu écoutes Hawkins, il faudra débourser 50M€, Sacha il faudra 100M€, en Espagne, c’est quasiment fait. Bref… Moi je suis persuadé que si ça se fait, ça sera aux alentours de 60M€ », explique le portail spécialisé.

Le LOSC protège ses intérêts. Paris observe sans précipitation. Et dans la capitale, on estime que la prolongation de Bouaddi n’est qu’une formalité. À Paris, la feuille de route reste simple. Le club veut conclure l’année sur une note positive. Pour le mercato hivernal, une règle s’impose : pas d’arrivée sans sortie préalable. À l’heure actuelle, le seul joueur qui pourrait être remplacé est Lucas Beraldo, en manque de temps de jeu et candidat déclaré au départ.

