INFO Mercato : Leonardo Balerdi prive l’OM d’un gros chèque

Moins impérial cette saison, Leonardo Balerdi n’est plus jugé comme un joueur indiscutable, malgré son brassard de capitaine. Le défenseur argentin n’a pas pour autant envie de quitter l’OM. Ce qui prive le club phocéen d’un gros chèque cet hiver.

Mercato OM : Un club saoudien craque sur Leonardo Balerdi

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi ne devrait pas s’éterniser sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Moins irréprochable cette saison, le défenseur central fait l’objet de critiques de la part de certains observateurs. Arrivé au club en 2021 d’abord sous forme de prêt puis transféré définitivement en 2022, l’international argentin fait naître des idées de transferts à certains clubs.

En effet, selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le numéro 5 de l’OM serait la priorité du club saoudien d’Al Qadsiah pour cet hiver. Le club basé à Khobar suit Leonardo Balerdi depuis un moment et serait prêt à s’aligner derrière les demandes de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le compatriote de Lionel Messi pourrait donc être en train de vivre ses dernières semaines à Marseille. Même si le principal concerné ne semble pas intéressé par cette option.

Leonardo Balerdi dit non à l’Arabie Saoudite

Après la Juventus Turin, c’est désormais à l’ancien club de Pierre-Emerick Aubameyang de tenter sa chance pour Leonardo Balerdi. Si la Vieille Dame avait été refroidie par les exigences financières de l’OM, soit 30 millions d’euros, les dirigeants d’Al Qadsiah seraient prêts à s’aligner sur ce montant pour s’offrir les services.

Pour convaincre Balerdi de rejoindre la Saudi Pro League, le club entraîné par Michel serait aussi disposé à lui offrir trois fois plus que ce qu’il gagne sur la Canebière en ce moment. Mais il y a toutefois un hic majeur, selon Le Phocéen. En effet, le journal régional explique que Leonardo Balerdi n’a aucune envie de rejoindre la Saudi Pro League cet hiver.

À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le protégé de Roberto De Zerbi ne veut pas prendre un très gros risque en rejoignant l’Arabie Saoudite. Le groupe de Lionel Scaloni est en effet très compétitif, et le sélectionneur des champions du monde n’a pas l’habitude de piocher dans les championnats du Golfe. Il y a donc très peu de chance de voir Balerdi dans le championnat saoudien et l’OM n’encaissera pas un gros chèque dans les semaines à venir.

