Ligue 1 : Le RC Lens s’impose à Nantes et écoeure le PSG !

Le RC Lens s’est imposé ce samedi après-midi sur le stade du FC Nantes. Le club nantais conservera à l’issue de la 15e journée de Ligue 1 sa place de leader du championnat. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui rencontre le Stade Rennais ce soir.

Le RC Lens garde son avance et met la pression au PSG

Alors que la victoire à Angers dimanche dernier (2-1) avait permis au RC Lens de retrouver la première place de Ligue 1 pour la première fois depuis août 2004, son deuxième déplacement consécutif à l’Ouest a encore été souriant, ce samedi. Face à des Canaris dans le doute, les Sang et Or ont imprimé une très grosse pression d’entrée avec huit tirs dans la première demi-heure.

Et il a fallu des exploits d’Anthony Lopes devant Malang Sarr (6e) et Odsonne Edouard (13e) pour éviter une ouverture du score rapide. Le gardien du FC Nantes, brillant face à son ancien entraîneur, n’a toutefois pas pu aller chercher la tête parfaite de Florian Thauvin sur un centre tout aussi magnifique de Ruben Aguilar (34e).

Dominateur et persévérant, le Racing s’est armé de patience pour faire la différence en seconde période et rafler un 5e succès consécutif en Ligue 1, confortant sa place de leader. Malgré l’égalisation nantaise et le doute qui a suivi, l’équipe de Pierre Sage a maîtrisé son sujet à la Beaujoire pour conforter sa première place de Ligue 1.

Le RC Lens a pris provisoirement quatre points d’avance sur le PSG, qui recevra le Stade Rennais ce même jour à 21h05. Le FC Nantes de Luis Castro, qui n’a gagné qu’un seul de ses douze derniers matches de L1 (5 nuls, 6 défaites), demeure barragiste et s’enfonce dans la sinistrose.

Auteur d’un doublé à Angers (2-1) lors de la précédente journée, Florian Thauvin a une nouvelle fois été décisif avec un superbe coup de tête pour permettre à son équipe d’ouvrir le score. Par ses inspirations, via des dribbles ou des passes lumineuses, l’international français a représenté un danger constant pendant toute la rencontre, et c’est lui qui lance l’action du second but nordiste. Tout logiquement, l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille a été élu homme du match.

