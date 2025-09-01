La Coupe du monde 2026 lancée, l’équipe de France débute le 5 septembre

Ce début de saison 2026 se déroule à tous les niveaux pour le monde du foot. La Coupe du Monde 2026 débute le 5 septembre prochain pour l’équipe de France dans le Groupe D.

Coupe du Monde 2026, les forces en présence dans la zone Europe

Les différentes nations de football vont commencer à s’affronter dès cette semaine en Coupe du Monde 2026 qui se jouera au Canada du 1er juin au 19 juillet 2026. L’équipe de France va faire son entrée dans la compétition avec l’objectif de prendre la tête du Groupe D qu’elle partage avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. Cette étape a tout d’un passage facile pour les hommes de Didier Deschamps, ultra-favoris de leur groupe.

Pour cette édition, une petite nouveauté s’opère sur le nombre de participants. De 32 équipes depuis 1998, la Coupe du Monde 2026 se jouera à 48 équipes. On connaît déjà la composition des différents groupes de la zone Europe qui part du Groupe A qui a pour mastodonte l’Allemagne (Slovaquie, Irlande du Nord, Luxembourg) au Groupe L (Tchéquie, Croatie, Monténégro, Îles Féroé, Gibraltar). L’Angleterre visera la tête du Groupe K face à l’Albanie, la Serbie, la Lettonie et l’Andorre, l’un des plus petits États souverains d’Europe.

Pour cette phase de groupes de la Zone Europe, on retrouve dans le Groupe E l’Espagne, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. Le Portugal, possible leader du Groupe F, en découdra avec la Hongrie, l’Irlande et l’Arménie. Pour le Groupe I, on a la Norvège, Israël, l’Italie (possible leader), l’Estonie et la Moldavie.

Tous les groupes de la Zone Europe de la Coupe du Monde 2026

Groupe A : Allemagne, Slovaquie, Irlande du Nord, Luxembourg.

Groupe B : Suisse, Suède, Slovénie, Kosovo.

Groupe C : Danemark, Grèce, Écosse, Biélorussie.

Groupe D : France, Ukraine, Islande, Azerbaïdjan.

Groupe E : Espagne, Turquie, Géorgie, Bulgarie.

Groupe F : Portugal, Hongrie, Irlande, Arménie.

Groupe G : Finlande, Pays-Bas, Pologne, Lituanie, Malte.

Groupe H : Bosnie, Autriche, Roumanie, Chypre, Saint-Marin.

Groupe I : Norvège, Israël, Italie, Estonie, Moldavie.

Groupe J : Macédoine du Nord, Pays de Galles, Belgique, Kazakhstan, Liechtenstein.

Groupe K : Angleterre, Albanie, Serbie, Lettonie, Andorre.

Groupe L : Tchéquie, Croatie, Monténégro, Îles Féroé, Gibraltar.

En France, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, sera attendu avec ses coéquipiers dans cette Coupe du Monde 2026. Le madrilène avait manqué le deuxième sacre en 2022 face à l’Argentine de Lionel Messi, alors son coéquipier au PSG.