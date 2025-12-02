OM : De Zerbi sous pression, l’ombre de Guardiola plane !

Le match nul de l’OM face à Toulouse provoque de vives critiques contre Roberto De Zerbi. Le technicien italien serait un mauvais imitateur de Pep Guardiola.

OM : Les choix de De Zerbi divisent, Pep Guardiola apparaît en filigrane

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul frustrant ce samedi face à Toulouse. Les Olympiens ont été rattrapés les Toulousains dans les arrêts de jeu (2-2). Cette contre-performance prive l’OM de la première place de Ligue 1. L’équipe phocéenne a même chuté à la 3e place deux points derrière le RC Lens.

Au-delà du résultat, un homme cristallise les critiques à l’OM. Roberto De Zerbi peine à convaincre certains observateurs, à commencer par Emmanuel Petit. L’ancien international français a affiché son scepticisme face aux expérimentations du coach de l’OM.

Emmanuel Petit compare notamment De Zerbi à une mauvaise version de Pep Guardiola, en regrettant ses réajustements de dernière minute. « J’ai eu peur car lors de la dernière journée de Ligue des Champions, je me suis dit qu’il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version », a-t-il confié à MadeInFOOT.

Il joue à un qui peut être négatif pour l’Olympique de Marseille

Lors du match contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions, l’entraîneur de l’OM avait tenté un pari audacieux : la titularisation de Darryl Bakola. Même si choix a été concluant, cela a aussi servi de point de friction. Emmanuel Petit estime que De Zerbi « joue à un jeu qui peut être extrêmement négatif » en lançant un joueur inexpérimenté dans un match aussi important.

Autre fait notable, Darryl Bakola était absent pour le match de championnat contre Toulouse. Une absence inattendue qui provoque diverses interprétations. Cette décision confirme l’instabilité des choix du coach marseillais. L’OM est certes sur le podium. Mais les rotations de De Zerbi continuent de diviser.

