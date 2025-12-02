Mercato OL : Un joueur prêté à Lyon dévoile son avenir

Un joueur prêté à l’OL l’été dernier, avec une option d’achat, a pris une décision sur son avenir, avant même la fin de son contrat à Lyon.

OL : Adam Karabec tente de s’imposer à Lyon

Adam Karabec fait partie des recrues estivales de l’OL. Il a signé officiellement à Lyon le 12 août 2025, sous la forme d’un prêt payant d’un montant estimé à 300 000 €. Mais son contrat d’une saison (jusqu’en juin 2026) est assorti d’une option d’achat fixé à 3,5 M€, ainsi que des bonus pouvant atteindre 800 000 € et un intéressement de 15 %.

En quatre mois sous le maillot de Lyon, le milieu offensif a réussi son intégration. Il a disputé 13 matchs en Ligue 1 pour 9 titularisations. En Ligue Europa, il a pris part aux cinq matchs joués à ce stade. L’international Tchèque (4 sélections) est auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 18 matchs disputés, toutes compétitions confondues

« J’essaie d’aider davantage avec mes courses, ce que je faisais peu auparavant. Je tente d’être plus dangereux et de contribuer aux combinaisons », a-t-il confié après le match contre le Maccabi Tel-Aviv en Europa League.

Mercato : Adam Karabec veut rester à l’OL

Alors qu’il lui reste encore 7 mois de contrat à l’Olympique Lyonnais, Adam Karabec sait déjà ce qu’il veut pour son avenir. Il souhaite poursuivre l’aventure à l’OL. « Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai très heureux », a-t-il annoncé en conférence de presse.

Bénéficiant de la confiance de Paulo Fonseca, le joueur de 22 ans ne songe pas à un retour au Sparta Prague, en Tchéquie

« Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon », a-t-il déclaré. Cependant, la dernière décision appartient à la Direction du club rhodanien. C’est elle qui décidera de lever l’option d’achat ou pas, à l’issue de la saison.

