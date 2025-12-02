Mercato ASSE : Maçon et Batubinsika, leur sort déjà scellé

Quel sera le sort réservé par l’ASSE, cet hiver, à Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, qui n’avaient pas trouvé un club preneur pendant le mercato d’été ?

Mercato : Batubinsika libéré de ses 6 derniers mois de contrat cet hiver ?

Que va décider l’ASSE concernant Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, deux joueurs indésirables de l’effectif stéphanois, pendant le mercato hivernal en janvier ? Deux cas de figures se présentent pour chacun des deux défenseurs.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central sera poussé vers le sortie. L’AS Saint-Etienne va encore tenter de le transférer en janvier, même s’il est peu probable de trouver un club prêt à investir sur lui.

À défaut donc de prétendant, l’international Congolais (15 sélections) pourrait être libéré de ses six derniers mois de contrat, afin de s’engager avec le club de son choix, sans indemnité de transferts.

Non sélectionné pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc, Dylan Batubinsika (29 ans) pourrait apporter son expérience à un club de Ligue 2, après avoir repoussé des offres en Israël et en Turquie l’été dernier.

ASSE : Maçon va-t-il accepter une séparation à l’amiable ?

Quant à Yvann Maçon (27 ans), son contrat à l’ASSE est valide jusqu’en juin 2027. S’il ne trouve pas le club de son choix, son transfert ne sera pas possible cet hiver. Il pourrait s’assoir sur son contrat et espérer rebondir dans l’équipe d’Eirik Horneland, lors de la deuxième moitié de la saison.

Mais il est évident que Kilmer Sports ne va pas continuer à le trainer comme un boulet au pied. Par conséquent, il est également possible que son départ soit négocié. Une séparation à l’amiable est donc envisageable pour le défenseur international guadeloupéen (3 sélections).

Horneland ne compte pas sur le Congolais et le Guadeloupéen

Il faut rappeler que Dylan Batubinsika a joué un seul match en Ligue 2 cette saison. Et ça s’est mal passé pour lui. L’ASSE s’était lourdement inclinée à Annecy (4-0). Il avait été sorti du placard pour dépanner, en l’absence de Chico Lamba et Maxime Bernauer.

Idem pour Yvann Maçon, titulaire lors de la défaite des Verts contre le Mans FC (2-3) à Geoffroy-Guichard. Il a également fait deux apparitions en Coupe de France contre des clubs amateurs, l’AS Quetigny (R2) et l’US Ecotay-Moingt (R3).

