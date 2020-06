Foot européen : Bundesliga, Liga, Italie, les enjeux du week-end !

Ce week-end est marqué par la reprise de la Liga, 3 mois après sa suspension temporaire. Présentation des enjeux en Espagne, mais aussi en Allemagne et en Italie.

Liga, du suspense à tous les étages

Que de suspense dans cette Liga ! Commençons par le haut du classement. Le FC Barcelone et le Real Madrid, qui ne sont séparés que de 2 points, se livreront une bataille à distance contre deux équipes qui luttent contre le maintien. Les Catalans se déplaceront à Majorque, 18e et premier relégable, tandis que les Merengues recevront Eibar, qui ne compte que 2 points d'avance sur la zone de relégation.

Getafe, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid batailleront pour s'arracher la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Seul un point sépare ces équipes, respectivement 4e, 5e et 6e. Chacune de ces équipes va affronter une équipe du milieu de tableau et qui n'a plus grand-chose à espérer.

Bundesliga, Leverkusen et Leipzig peuvent s'envoler

En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach, provisoirement 4e, devra se rattraper de son faux pas du week-end dernier . Mais le match sur la pelouse du Bayern Munich, solide leader, s'annonce délicat. Ainsi, le Bayer Leverkusen, qui se déplace à Schalke peut en profiter, surtout que les Knappen traversent une très mauvaise, eux qui viennent d'enchaîner 12 matchs sans victoire. Leipzig, 3e, peut également prendre ses distances en l'emportant à Hoffenheim, équipe en période de flou après le limogeage de son entraîneur.

Paderborn et le Werder Brême, dernier et avant-dernier, offriront le match de la dernière chance, ou presque. Seule une victoire pourrait permettre à Paderborn (8 points de retard sur le barragiste) de croire au miracle. À l'inverse, une victoire du Werder les remettrait à égalité de ce barragiste qu'est le Fortuna Düsseldorf s'il s'inclinait contre Dortmund.

Déjà deux chocs en Italie

L'Italie reprend également ce week-end, avec le retour des demi-finales de coupe. Naples tentera de conserver l'avance acquise à l'aller face à l'Inter Milan (1-0), tandis que rien n'est encore joué dans l'opposition entre la Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller).

Pronostics (non-garantis)

En Allemagne : Victoires du Bayern Munich, du Borussia Dormtund et du Hertha Berlin

En Espagne : Athletic Bilbao - Atlético Madrid, les deux équipes marquent

En Italie : Cristiano Ronaldo buteur et son équipe l'emporte