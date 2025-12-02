Mercato : Le PSG répond violemment à City pour Désiré Doué !

Élu Golden Boy 2025, Désiré Doué a illuminé de tout son talent la saison dernière. Si bien que Manchester City serait prêt à une folie pour l’arracher au PSG. Mais le club de la capitale ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Manchester City fait douter Désiré Doué

Priorité de Pep Guardiola pour redonner un second souffle au milieu de terrain de Manchester City, Désiré Doué se retrouve confronté à un dilemme. Un an seulement après son arrivée en provenance du Stade Rennais, le milieu offensif de 20 ans va-t-il signer la prolongation de contrat que lui propose la direction du Paris Saint-Germain ?

Lisez aussi : FLASH PSG : Grande nouvelle pour le retour de Désiré Doué !

Homme fort du sacre historique des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, Doué vit une année 2025 rythmée par des blessures qui le tiennent éloigné des terrains depuis le mois d’octobre. Pour autant, le natif d’Angers garde intacte sa cote sur le marché des transferts. D’après les informations du média Fichajes, le club anglais aurait effectivement l’intention de contrarier les plans du PSG dans ses discussions avec le frère de Guela Doué.

À voir

Mercato ASSE : Maçon et Batubinsika, leur sort déjà scellé

Grand fan du jeune international français, Pep Guardiola mettrait la pression en interne afin que les Citizens cassent leur tirelire pour recruter le numéro 14 du club parisien. La publication espagnole précise même que les Skyblues seraient prêts à miser gros pour s’offrir les services de Désiré Doué.

À l’instar de son compatriote Rayan Cherki, recruté l’été passé à Lyon, le protégé de Luis Enrique pourrait se laisser tenter par la Premier League anglaise. En attendant de connaître le verdict de cette affaire dans les prochaines semaines, le site ibérique titre à sa Une : « Tensions au PSG : City fait une offre alléchante pour sa jeune star. » Cependant, le Qatar n’entend pas laisser les Citizens aller jusqu’au bout dans ce dossier.

L’offre faramineuse du Paris SG à Désiré Doué

Le journaliste Nicolo Schira confirme que le Paris Saint-Germain est en négociations avec Désiré Doué pour une prolongation de contrat. Le club de la capitale serait en période de pleines négociations contractuelles avec ses joueurs et Désiré Doué en fait partie.

Le clan du joueur serait ouvert et cette prolongation devrait être assortie d’une revalorisation salariale. En effet, selon Sport Mediaset, le PSG prend au sérieux la menace de Manchester City et n’a pas tardé à réagir pour verrouiller davantage l’avenir de l’ex-Rennais.

Lisez aussi : PSG : Désiré Doué dans les pas de Kylian Mbappé

À voir

ASSE Mercato : Horneland visé en Suède, une réponse tombe

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos peaufinent une contre-offensive clairement destinée à décourager les Citizens avec un plan tout simple : offrir à Désiré Doué une prolongation d’un an, soit jusqu’en juin 2030, accompagnée d’une « augmentation de salaire significative. »

L’objectif est d’offrir au joueur une rémunération qui correspond à son rôle grandissant au sein du onze de Luis Enrique. Surtout que le principal concerné, quoique flatté par l’intérêt de Manchester City, n’aurait encore montré aucun signe d’une envie de départ. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Désiré Doué

PSG: Avant Tottenham, Désiré Doué annonce une bonne nouvelle

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

À voir

Coup de Théâtre à l’OM : Angel Gomes proche de s’en aller ?

PSG : Après Dembélé, Désiré Doué sur le toit de l’Europe !